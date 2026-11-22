Cập nhật bảng giá lăn bánh xe Honda BR-V tháng 11/2026 mới nhất.

Giá lăn bánh xe Honda BR-V tháng 11/2026 mới nhất

Trong tháng 11/2026, Honda BR-V được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản G và L, có giá niêm yết lần lượt 629 triệu đồng và 705 triệu đồng. Mẫu MPV 7 chỗ này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, hướng đến nhóm khách hàng gia đình cần một chiếc xe rộng rãi, có khả năng vận hành linh hoạt và tích hợp nhiều công nghệ an toàn.

Mức giá lăn bánh tạm tính của Honda BR-V dao động từ 694 triệu đồng đến 806 triệu đồng, tùy phiên bản và khu vực đăng ký. Trong tháng này, khách hàng mua xe có thể nhận ưu đãi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, lãi suất cố định 0% trong 12 tháng đầu. Riêng bản L sẽ được tặng thêm một năm bảo hiểm thương hiệu Honda.

Lưu ý: Giá lăn bánh xe Honda BR-V tháng 11/2026 chỉ mang tính chất tham khảo và chưa bao gồm các chương trình khuyến mại riêng tại đại lý. Giá bán có thể thay đổi tùy vào khu vực đăng ký, trang bị, màu sắc và thời điểm mua.

Honda BR-V – MPV 7 chỗ kết hợp thiết kế SUV mạnh mẽ

Honda BR-V là mẫu MPV 7 chỗ cỡ nhỏ của thương hiệu Nhật Bản, được giới thiệu lần đầu vào năm 2015. Tại Việt Nam, xe chính thức ra mắt vào tháng 7/2023 và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, cạnh tranh với những đối thủ như Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Cross. BR-V hướng đến khách hàng gia đình cần phương tiện có không gian rộng rãi, đồng thời đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị và những chuyến đi xa.

Về thiết kế, Honda BR-V sở hữu ngoại hình khỏe khoắn với nhiều đường nét mang phong cách SUV. Phần đầu xe nổi bật bởi lưới tản nhiệt kích thước lớn, cụm đèn pha LED thiết kế sắc nét và cản trước tạo hình cứng cáp. Thân xe có các đường gân dập nổi chạy dọc, kết hợp bộ mâm hợp kim đa chấu và khoảng sáng gầm tương đối tốt. Phía sau được trang bị cụm đèn hậu LED, cánh lướt gió cùng những chi tiết tạo hình góc cạnh, giúp tổng thể xe trông năng động hơn.

Khoang nội thất Honda BR-V được bố trí theo hướng thực dụng với cấu hình 7 chỗ ngồi. Xe có vô-lăng tích hợp nút điều khiển, bảng đồng hồ kết hợp màn hình thông tin và hệ thống giải trí cảm ứng 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto. Hệ thống âm thanh 6 loa đáp ứng nhu cầu giải trí trên những hành trình dài. Phiên bản G sử dụng ghế bọc nỉ và điều hòa chỉnh cơ, trong khi phiên bản L được nâng cấp ghế da, điều hòa tự động một vùng và một số trang bị tiện nghi bổ sung.

Về vận hành, cả hai phiên bản Honda BR-V đều sử dụng động cơ xăng 1.5L i-VTEC, 4 xi-lanh, dung tích 1.498 cc. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.300 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Bên cạnh chế độ lái thông thường, BR-V còn có chế độ tiết kiệm nhiên liệu ECON và chế độ thể thao, giúp người lái lựa chọn cách vận hành phù hợp với điều kiện sử dụng.

Trang bị an toàn cũng là một trong những điểm đáng chú ý trên Honda BR-V. Xe được tích hợp gói công nghệ Honda Sensing với các tính năng hỗ trợ như phanh giảm thiểu va chạm, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng và thông báo xe phía trước khởi hành. Ngoài ra, mẫu MPV này còn có hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và camera lùi. Phiên bản G được trang bị 4 túi khí, trong khi phiên bản L có 6 túi khí cùng camera hỗ trợ quan sát làn đường LaneWatch.

Với giá niêm yết từ 629 triệu đồng và giá lăn bánh tham khảo từ 694 triệu đồng, Honda BR-V là lựa chọn dành cho khách hàng đang tìm kiếm một mẫu MPV 7 chỗ có thiết kế khỏe khoắn, động cơ dung tích 1.5L và nhiều công nghệ hỗ trợ lái. Phiên bản G phù hợp với người mua muốn tối ưu ngân sách, trong khi bản L hướng đến khách hàng cần thêm tiện nghi và trang bị an toàn.