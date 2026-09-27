Ford Territory hiện có giá niêm yết từ khoảng 762-896 triệu đồng tùy phiên bản. Giá lăn bánh tham khảo dao động từ 840 triệu đến hơn 1 tỷ đồng, trong khi ưu đãi trong tháng 9/2026 gồm hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho bản Trend và giảm trực tiếp 60 triệu đồng cho hai bản cao hơn.

Cập nhật bảng giá lăn bánh xe Ford Territory tháng 9/2026 mới nhất.

Giá lăn bánh xe Ford Territory tháng 9/2026

Ford Territory thuộc nhóm SUV/CUV cỡ C tại Việt Nam, cạnh tranh với Hyundai Tucson, Honda CR-V, Kia Sportage và Mazda CX-5. Mẫu xe sở hữu thiết kế hiện đại, không gian cabin rộng và danh sách trang bị công nghệ khá phong phú, hướng đến nhóm khách hàng cần một mẫu xe gia đình 5 chỗ có nhiều tiện nghi.

Theo bảng giá cập nhật tháng 9/2026, Ford Territory được phân phối với ba phiên bản gồm Trend, Titanium và Titanium X. Giá niêm yết lần lượt là 762 triệu, 840 triệu và 896 triệu đồng. Mức lăn bánh tạm tính thấp nhất thuộc bản Trend tại các tỉnh/thành khác với khoảng 840 triệu đồng, trong khi bản Titanium X có giá lăn bánh khoảng 1,019 tỷ đồng tại Hà Nội.

Lưu ý: Giá lăn bánh xe Ford Territory tháng 9/2026 chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý. Giá xe có thể thay đổi tùy theo khu vực đăng ký, trang bị, màu sắc và thời điểm mua xe. Chương trình ưu đãi cũng có thể khác nhau giữa đại lý và phiên bản xe.

Ford Territory – SUV cỡ C sở hữu thiết kế hiện đại và nhiều công nghệ

Ford Territory gây chú ý với kiểu dáng SUV hiện đại, thân xe có tỷ lệ cân đối và phần đầu được thiết kế theo hướng mạnh mẽ. Xe có kích thước tổng thể 4.630 x 1.935 x 1.706 mm, chiều dài cơ sở 2.726 mm và khoảng sáng gầm 190 mm. Bản Titanium X sử dụng bộ mâm 19 inch, trong khi Trend và Titanium được trang bị mâm 18 inch.

Khoang cabin Ford Territory được thiết kế theo hướng hiện đại, chú trọng không gian sử dụng và khả năng chứa đồ. Xe có 5 chỗ ngồi, phù hợp với nhu cầu di chuyển gia đình hoặc sử dụng kết hợp trong đô thị và những chuyến đi dài. Các phiên bản cao hơn được bổ sung thêm nhiều tiện nghi và công nghệ hỗ trợ người dùng.

Ford Territory sử dụng động cơ xăng EcoBoost 1.5L tăng áp, sản sinh công suất khoảng 160 mã lực và mô-men xoắn cực đại 248 Nm. Động cơ kết hợp hộp số tự động 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Cấu hình này được duy trì trên cả ba phiên bản đang được phân phối.

Hệ thống an toàn của Ford Territory gồm 6 túi khí cùng loạt công nghệ hỗ trợ người lái. Những trang bị đáng chú ý gồm phanh tự động khẩn cấp, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn và kiểm soát giữ làn trung tâm. Camera 360 độ, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau cũng góp phần tăng khả năng quan sát khi vận hành xe.

Như vậy, giá lăn bánh xe Ford Territory tháng 9/2026 được tham khảo từ khoảng 840 triệu đồng cho bản Trend tại các tỉnh/thành khác và lên tới khoảng 1,019 tỷ đồng đối với bản Titanium X tại Hà Nội. Bên cạnh mức giá niêm yết, các chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ và giảm giá trực tiếp đang giúp chi phí sở hữu thực tế của mẫu SUV này thay đổi đáng kể tùy phiên bản và đại lý.