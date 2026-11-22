Cập nhật bảng giá lăn bánh xe Ford Territory tháng 11/2026 mới nhất.

Giá lăn bánh xe Ford Territory tháng 11/2026 mới nhất

Trong tháng 11/2026, Ford Territory được phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản gồm Trend, Titanium, Titanium X và Platinum, có giá niêm yết lần lượt 739 triệu đồng, 819 triệu đồng, 875 triệu đồng và 916 triệu đồng. Mẫu SUV cỡ C này sở hữu thiết kế hiện đại, không gian nội thất rộng rãi và nhiều trang bị tiện nghi, hướng đến nhóm khách hàng gia đình.

Mức giá lăn bánh tạm tính của Ford Territory dao động từ 815 triệu đồng đến 1,042 tỷ đồng, tùy phiên bản và khu vực đăng ký. Trong tháng này, phiên bản Trend được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Ba phiên bản Titanium, Titanium X và Platinum cũng được giảm trực tiếp 58 triệu đồng, kèm quà tặng nâng cấp logo phát sáng.

Lưu ý: Giá lăn bánh xe Ford Territory tháng 11/2026 chỉ mang tính chất tham khảo và chưa bao gồm các chương trình khuyến mại riêng tại đại lý. Giá bán có thể thay đổi tùy vào khu vực đăng ký, trang bị, màu sắc và thời điểm mua.

Ford Territory – SUV cỡ C sở hữu thiết kế hiện đại, nhiều tiện nghi

Với cấu hình 5 chỗ ngồi, Ford Territory tham gia phân khúc SUV cỡ C, cạnh tranh trực tiếp với những mẫu xe như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Honda CR-V và Kia Sportage. Lợi thế của mẫu xe Mỹ nằm ở thiết kế bắt mắt, không gian nội thất rộng rãi và danh sách trang bị tiện nghi phong phú.

Ford Territory sở hữu diện mạo mạnh mẽ và thể thao. Phần đầu xe được thay đổi với cụm đèn chiếu sáng LED tạo hình sắc nét, lưới tản nhiệt mạ chrome thiết kế dạng thanh ngang và cản trước có kiểu dáng cứng cáp. Thân xe nổi bật với những đường gân dập nổi chạy dọc, kết hợp bộ mâm hợp kim 18 hoặc 19 inch tùy phiên bản. Phía sau, cụm đèn hậu LED thanh mảnh cùng các chi tiết ốp đen ở cản sau tạo cảm giác hiện đại.

Khoang nội thất Ford Territory được thiết kế theo hướng hiện đại, tập trung vào trải nghiệm người dùng. Điểm nhấn là cụm màn hình kép, gồm màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, kết hợp cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số. Xe có ghế lái chỉnh điện 10 hướng, điều hòa tự động hai vùng độc lập, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động và sạc điện thoại không dây.

Các phiên bản Titanium và Titanium X được bổ sung cửa sổ trời toàn cảnh, trong khi bản Titanium X có thêm ghế bọc da cao cấp và thông gió hàng ghế trước. Hàng ghế thứ hai có không gian để chân rộng, khoang hành lý dung tích 448 lít và có thể mở rộng lên 1.422 lít khi gập hàng ghế sau.

Về vận hành, Ford Territory sử dụng động cơ xăng EcoBoost tăng áp 1.5L, dung tích 1.490 cc, sản sinh công suất tối đa 158 mã lực và mô-men xoắn cực đại 248 Nm. Khối động cơ kết hợp cùng hộp số tự động 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Xe có 4 chế độ lái gồm Eco, Normal, Sport và Mountain, cho phép người điều khiển lựa chọn cách vận hành phù hợp với điều kiện đường sá. Hệ thống treo trước độc lập MacPherson và treo sau đa liên kết góp phần mang lại sự ổn định, êm ái khi di chuyển.

Trang bị an toàn trên Ford Territory có sự khác biệt giữa các phiên bản. Bản Trend được trang bị 4 túi khí, camera lùi, cảm biến áp suất lốp, cân bằng điện tử, chống bó cứng phanh ABS, EBD. Trong khi đó, hai phiên bản Titanium và Titanium X có 6 túi khí, camera 360 độ cùng nhiều công nghệ hỗ trợ lái như kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn và phanh tự động giảm thiểu va chạm.

Với giá niêm yết từ 739 triệu đồng và giá lăn bánh tham khảo từ 815 triệu đồng, Ford Territory là lựa chọn đáng cân nhắc trong nhóm SUV cỡ C dành cho khách hàng gia đình. Phiên bản Trend phù hợp với người mua ưu tiên chi phí đầu tư ban đầu, trong khi Titanium và Titanium X có thêm nhiều tiện nghi, công nghệ an toàn. Bản Platinum hướng đến khách hàng muốn sở hữu phiên bản cao cấp nhất trong dòng xe.