Trong tháng 10/2026, Ford Territory có giá niêm yết từ 739-916 triệu đồng tùy phiên bản. Giá lăn bánh tham khảo dao động từ khoảng 815 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đáng chú ý, bản Trend được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, trong khi các phiên bản cao hơn nhận ưu đãi giảm trực tiếp 58 triệu đồng.

Cập nhật bảng giá lăn bánh xe Ford Territory tháng 10/2026 mới nhất.

Giá lăn bánh xe Ford Territory tháng 10/2026

Ford Territory là mẫu SUV cỡ C được lắp ráp trong nước, hướng đến nhóm khách hàng gia đình cần một chiếc xe gầm cao có không gian rộng rãi, thiết kế hiện đại và nhiều tiện nghi. Mẫu xe cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Tucson, Mazda CX-5, Honda CR-V và Kia Sportage trong phân khúc crossover tại Việt Nam.

Bước sang tháng 10/2026, Ford Territory được phân phối với bốn phiên bản gồm Trend, Titanium, Titanium X và Platinum. Giá niêm yết tương ứng là 739 triệu, 819 triệu, 875 triệu và 916 triệu đồng. Trong đó, bản Platinum có mức giá cao nhất, bổ sung thêm lựa chọn cho khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV có nhiều trang bị tiện nghi hơn.

Trong tháng 10/2026, Ford Territory Trend được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Ba phiên bản Titanium, Titanium X và Platinum được giảm trực tiếp 58 triệu đồng, kèm quà tặng nâng cấp logo phát sáng theo chương trình được công bố. Chính sách thực tế có thể thay đổi tùy đại lý và điều kiện mua xe.

Lưu ý: Giá lăn bánh xe Ford Territory tháng 10/2026 chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý. Mức giá có thể thay đổi tùy theo khu vực đăng ký, trang bị, màu sắc và thời điểm mua xe. Chương trình ưu đãi thực tế có thể khác nhau giữa từng đại lý và các phiên bản.

Ford Territory – SUV cỡ C với thiết kế hiện đại và nhiều tiện nghi

Ford Territory sở hữu diện mạo khỏe khoắn với thân xe có tỷ lệ cân đối, phần đầu nổi bật bởi lưới tản nhiệt cỡ lớn và cụm đèn chiếu sáng hiện đại. Những đường gân dập nổi chạy dọc thân xe kết hợp các chi tiết trang trí tạo cảm giác năng động, phù hợp với phong cách SUV đô thị. Xe có kích thước tổng thể dài 4.630 mm, rộng 1.935 mm, cao 1.706 mm, chiều dài cơ sở 2.726 mm và khoảng sáng gầm 190 mm. Tùy phiên bản, xe sử dụng bộ mâm 18 hoặc 19 inch.

Khoang cabin Ford Territory được thiết kế theo hướng hiện đại, với bảng táp-lô bố trí gọn gàng và cụm màn hình kép tạo điểm nhấn. Xe có cấu hình 5 chỗ ngồi, mang đến không gian tương đối rộng rãi cho cả người lái và hành khách. Các phiên bản cao cấp được bổ sung thêm nhiều tiện nghi, hướng đến trải nghiệm thoải mái khi sử dụng hằng ngày cũng như trong những chuyến đi dài cùng gia đình.

Ford Territory sử dụng động cơ xăng EcoBoost 1.5L tăng áp, sản sinh công suất tối đa 160 mã lực và mô-men xoắn cực đại 248 Nm. Động cơ kết hợp hộp số tự động 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Cấu hình này hướng đến sự cân bằng giữa khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị và sức kéo cần thiết khi di chuyển trên những cung đường dài.

Ford Territory được trang bị các hệ thống an toàn như chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo và nhiều công nghệ hỗ trợ người lái tùy phiên bản. Các tính năng đáng chú ý gồm phanh tự động khẩn cấp, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, camera 360 độ, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Những trang bị này giúp người lái chủ động hơn khi di chuyển trong đô thị đông đúc hoặc trên đường cao tốc.

Với giá niêm yết từ 739 triệu đồng, Ford Territory tiếp tục là một trong những lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam. Chi phí lăn bánh tháng 10/2026 dao động từ khoảng 815 triệu đồng tại các tỉnh, thành khác đến hơn 1,04 tỷ đồng tại Hà Nội, tùy phiên bản. Các chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ và giảm giá trực tiếp cũng là yếu tố người mua nên cân nhắc khi so sánh chi phí sở hữu thực tế.