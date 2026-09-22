Tham khảo giá bán hiện nay, giá lăn bánh xe Ford Ranger tháng 9/2026 từ khoảng 752-1,188 tỷ đồng tùy phiên bản và khu vực đăng ký. Mẫu bán tải cỡ trung của Ford hiện có nhiều lựa chọn về động cơ, hệ dẫn động và trang bị, đáp ứng cả nhu cầu sử dụng cá nhân lẫn công việc.

Cập nhật bảng giá lăn bánh xe Ford Ranger tháng 9/2026 mới nhất.

Giá lăn bánh xe Ford Ranger tháng 9/2026

Ford Ranger tiếp tục là mẫu bán tải có nhiều phiên bản tại Việt Nam, trải dài từ cấu hình XLS thiên về nhu cầu sử dụng thực dụng đến các phiên bản cao cấp như Wildtrak và Stormtrak. Xe được lắp ráp trong nước, sở hữu thiết kế đặc trưng của dòng bán tải Ford cùng nhiều lựa chọn động cơ diesel.

Theo bảng giá cập nhật tháng 8/2026 của 24h, Ford Ranger được niêm yết từ 707 triệu đồng đối với bản XLS 2.0L AT 4x2. Các phiên bản cao hơn gồm XLS 2.0L 4x4 AT, Sport 2.0L 4x4 AT, Wildtrak 2.0L 4x4 AT, Stormtrak và Wildtrak 3.0L 4x4 AT.

Lưu ý: Giá lăn bánh xe Ford Ranger tháng 9/2026 chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý. Giá bán có thể thay đổi tùy theo khu vực đăng ký, trang bị từng xe, màu sắc và thời điểm mua xe. Chương trình ưu đãi thực tế có thể khác nhau giữa đại lý và phiên bản.

Ford Ranger – bán tải cỡ trung với thiết kế mạnh mẽ và nhiều lựa chọn

Ford Ranger mang phong cách thiết kế đặc trưng của dòng bán tải Mỹ với phần đầu xe lớn, lưới tản nhiệt rộng cùng các đường nét khỏe khoắn. Tùy từng phiên bản, xe được trang bị những bộ mâm và chi tiết ngoại thất riêng, trong đó Wildtrak và Stormtrak có diện mạo thể thao hơn.

Khoang nội thất Ranger được thiết kế theo hướng hiện đại, tập trung vào màn hình trung tâm và các công nghệ hỗ trợ người lái. Cấu hình 5 chỗ cùng thùng hàng phía sau giúp xe đáp ứng đồng thời nhu cầu sử dụng gia đình, di chuyển đường dài và chở hàng.

Ford Ranger sử dụng động cơ diesel 2.0L trên phần lớn phiên bản. Tùy cấu hình, công suất đạt khoảng 168-207 mã lực, mô-men xoắn tối đa 405-500 Nm. Riêng Wildtrak 3.0L 4x4 sử dụng động cơ diesel V6 cho công suất 250 mã lực và mô-men xoắn 600 Nm.

Về an toàn, Ranger được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ vận hành như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ duy trì làn đường, cảnh báo va chạm và phanh khẩn cấp. Các phiên bản cao cấp được bổ sung thêm nhiều tính năng hỗ trợ người lái, trong đó có camera 360 độ.

Như vậy, giá lăn bánh xe Ford Ranger tháng 9/2026 được tham khảo từ khoảng 752 triệu đồng đối với bản XLS 2.0L AT 4x2 tại các tỉnh, trong khi bản Wildtrak 3.0L 4x4 AT có mức lăn bánh khoảng 1,188 tỷ đồng tại Hà Nội. Với dải phiên bản rộng và nhiều lựa chọn về động cơ, Ranger tiếp tục hướng đến nhiều nhóm khách hàng khác nhau trong phân khúc bán tải.