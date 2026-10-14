Cập nhật 9 tháng: Kinh tế, xã hội một số địa phương ở Hải Phòng khởi sắc

Theo báo cáo của UBND xã Nguyên Giáp, trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị sản xuất của xã ước thực hiện đạt 2.022 tỷ đồng, đạt khoảng 75,6% kế hoạch năm và tăng 23,49% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nông nghiệp 306 tỷ đồng, đạt khoảng 64,1% kế hoạch; công nghiệp - xây dựng 1.245,5 tỷ đồng, đạt khoảng 78,6% kế hoạch; thương mại - dịch vụ 470,5 tỷ đồng, đạt khoảng 77,4% kế hoạch.

Tổng diện tích gieo trồng 9 tháng đầu năm của xã Nguyên Giáp đạt 3.087 ha, bằng 99,7% kế hoạch. Trong đó, cây vụ đông 360 ha; lúa chiêm xuân 1.104 ha; cây rau màu xuân hè 333 ha; lúa mùa 1.100 ha; cây rau màu hè thu 190 ha. Toàn xã duy trì 4 vùng sản xuất lúa tập trung “một vùng, một giống, một thời gian” với tổng diện tích 66,4 ha. Đã thực hiện hướng dẫn thâm canh 81,4 ha lúa chất lượng cao tập trung tại các thôn Bình Cách, Hàm Cách, Tri Lễ.

Toàn xã có 63 cơ sở chăn nuôi, tổng đàn gia cầm khoảng 263.000 con, đạt 101,2% kế hoạch; đàn lợn 5.100 con, đạt 102%; diện tích nuôi trồng thủy sản 205 ha và 770 lồng cá trên sông Luộc.

Hiện trên địa bàn xã có 4 sản phẩm được chứng nhận đạt 3 sao là chả rươi Hải Nam, rươi cấp đông Hải Nam, mì sợi phương Bắc, bánh đa phương bắc có hiệu lực đến hết tháng 12/2026. Đang hoàn thiện hồ sơ chứng nhận lại cho các sản phẩm đạt chuẩn và nâng hạng cho sản phẩm chả rươi Hải Nam đạt chuẩn 3 sao lên 4 sao.

9 tháng năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội các địa phương của thành phố Hải Phòng có nhiều khởi sắc. Ảnh: Phùng Nguyện.

Ngoài 4 sản phẩm OCOP đã được công nhận, xã Nguyên Giáp đang hỗ trợ xây dựng sản phẩm OCOP mới là táo Đài Loan của hộ sản xuất, kinh doanh ông Nguyễn Văn Lực tại xóm Hữu Chung, thôn Bình Cách; phối hợp với đơn vị tư vấn hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ và các điều kiện cần thiết để đề nghị đánh giá, công nhận sản phẩm theo quy định…

Đến ngày 1/10, tổng thu ngân sách xã thực hiện 261,86 tỷ đồng/247,801 tỷ đồng, đạt 105,67% kế hoạch; trong đó thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 94,517 tỷ đồng/119,667 tỷ đồng, đạt 78,98%. Tổng nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2026 được giao 66.840 triệu đồng; hiện nay đã thu được 15.658 triệu đồng, còn lại 51.182 triệu đồng phải thu, trong đó tiền điều tiết về ngân sách xã là 32.336 triệu đồng.

Năm nay, kế hoạch vốn đầu tư công của xã là 59,52 tỷ đồng, gồm nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố 27,184 tỷ đồng và nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách xã 32,336 tỷ đồng.

Đến ngày 18/9, xã đã giải ngân hơn 33,052 tỷ đồng, đạt 55,53% kế hoạch; trong đó nguồn vốn thành phố cấp giải ngân khoảng 26,952 tỷ đồng, đạt 99,15%; nguồn sử dụng đất điều tiết cho ngân sách xã giải ngân 6,1 tỷ đồng, đạt 18,86%. UBND xã cũng đang tiếp tục đôn đốc hoàn thiện hồ sơ, nghiệm thu khối lượng và thanh toán theo kế hoạch vốn được giao…

Theo đánh giá của UBND xã Nguyên Giáp, nhìn chung tỷ lệ giải ngân của xã còn thấp do có dự án với kế hoạch vốn lớn nhưng chưa bước vào thi công, chưa tạo được khối lượng thanh toán; việc lựa chọn nhà thầu lần đầu không thành công làm chậm mốc khởi công.

Bên cạnh đó, nguồn ngân sách xã phụ thuộc lớn vào thu tiền sử dụng đất nhưng tiến độ tạo nguồn chưa đồng bộ với nhu cầu giải ngân. Công tác giải phóng mặt bằng đường tỉnh 391 còn vướng cơ chế hỗ trợ đối với đất trồng cây lâu năm liền kề đất ở và trường hợp sử dụng đất công; nội dung vượt thẩm quyền xã nên phải chờ cấp có thẩm quyền xem xét…

Năm 2026, kế hoạch vốn đầu tư công của xã Lạc Phượng được giao hơn 38,644 tỷ đồng. Trong đó, nguồn thu sử dụng đất điều tiết về ngân sách xã 12,206 tỷ đồng, nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho ngân sách cấp xã khoảng 26,438 tỷ đồng.

Kết quả giải ngân tính đến ngày 18/9, số vốn xã đã giải ngân khoảng 31,017 tỷ đồng, đạt 80,26% so với kế hoạch vốn được giao.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Lạc Phượng Đỗ Văn Thắng, trong thời gian tới xã tiếp tục thường xuyên kiểm tra, rà soát tiến độ từng dự án; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Đồng thời đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất để tạo nguồn vốn thanh toán theo kế hoạch; chủ động điều hành, điều hòa kế hoạch vốn giữa các dự án theo quy định nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu giải ngân đã đề ra.

Các dự án được triển khai, góp phần thay đổi diện mạo, thúc đẩy phát triển đô thị, nông thôn. Ảnh: Phùng Nguyện.

Đối với xã Hà Nam, kế hoạch vốn năm 2026 là 27,604 tỷ đồng gồm 5 dự án; trong đó, số thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách xã 400 triệu đồng, số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho ngân sách xã 27,204 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, địa phương có 5 dự án đã triển khai thực hiện gồm Nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Thanh An, xã Hà Nam; Nhà lớp học bộ môn 3 tầng 6 phòng Trường THCS Thanh Lang, xã Hà Nam; Nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Thanh Lang, xã Hà Nam; Nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Liên Mạc, xã Hà Nam; Nhà hiệu bộ trường THCS Thanh Xuân, xã Hà Nam.

Kết quả giải ngân kế hoạch vốn được thực hiện theo từng giai đoạn hoàn thành của dự án. Tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công tính đến ngày 30/9 gồm có: Chi từ nguồn vốn giao năm 2026 (nguồn cấp trên hỗ trợ và nguồn tiền đất được điều tiết trong năm 2026) là 20,837/27,604 tỷ đồng, đạt 75,5% kế hoạch, đảm bảo hoàn thành theo đúng kịch bản giải ngân đến hết quý 3/2026.

Trong những tháng cuối năm 2026, UBND xã Hà Nam phấn đấu giải ngân đúng kế hoạch, đúng khối lượng hoàn thành, không để tồn đọng vốn, hạn chế tối đa phải điều chỉnh, kéo dài thời gian thực hiện dự án.

Đồng thời chỉ đạo nhà thầu thi công huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị để đầy nhanh tiến độ thực hiện; phân công cán bộ chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện và tiến độ giải ngân cho từng nhiệm vụ, dự án kịp thời báo cáo, đề xuất tháo gỡ khó khăn cho từng nội dung công việc, phấn đấu giải ngân hết vốn thanh toán trong niên độ ngân sách năm…

Tại xã Chí Minh, kế hoạch vốn của cấp trên giao để thực hiện các dự án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng năm 2026 là 197 tỷ đồng; lũy kế giải ngân đến 30/9 đạt 72,12 tỷ đồng, đạt 36,61%. Vốn đầu tư công năm nay do xã quản lý khoảng 41,815 tỷ đồng; đến ngày 30/9, UBND xã đã giải ngân được 34,774 tỷ đồng, đạt 83,16%, vượt kịch bản đề ra (kịch bản đến hết quý 3/2026 là 33,453 tỷ đồng).

Với xã Tân Kỳ, kế hoạch vốn của cấp trên giao để thực hiện các dự án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng năm nay khoảng 141,15 tỷ đồng; lũy kế giải ngân đến 30/9 đạt khoảng 29,458 tỷ đồng, đạt 20,87%. Vốn đầu tư công năm nay do xã quản lý khoảng 83,76 tỷ đồng; đến ngày 30/9, UBND xã đã giải ngân được 53,251 tỷ đồng, đạt 63,57%.

Xã Đại Sơn với kế hoạch vốn của cấp trên giao để thực hiện các dự án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng năm 2026 khoảng 31,168 tỷ đồng; lũy kế giải ngân đến 30/9 đạt hơn 25,823 tỷ đồng, đạt 82,85%. Vốn đầu tư công năm nay do xã quản lý khoảng 49,49 tỷ đồng; đến ngày 30/9, UBND xã đã giải ngân được 22,829 tỷ đồng, đạt 46,13%.

Bà con nông dân một số xã, phường của thành phố đang tích cực triển khai, sản xuất rau màu vụ đông. Ảnh: Phùng Nguyện.

Cũng trong năm 2026, xã Tứ Kỳ được giao tổng kế hoạch vốn đầu tư công 123,097 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn xã được giao làm chủ đầu tư là 73,866 tỷ đồng; nguồn vốn thành phố giao xã làm chủ đầu tư là 49,23 tỷ đồng.

Đến ngày 7/10, nguồn vốn xã được giao làm chủ đầu tư đã giải ngân ước 56,850 tỷ đồng, đạt 77% kế hoạch năm. Đối với nguồn vốn thành phố giao xã làm chủ đầu tư, địa phương đã giải ngân 34,044 tỷ đồng, đạt 69,1% kế hoạch.

Theo cơ quan chuyên môn của UBND xã Tứ Kỳ, nhìn chung, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của xã đã có chuyển biến. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân chung và nguồn vốn thành phố giao còn thấp so với yêu cầu, do một số dự án còn gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục đầu tư, thi công và nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành…

Để bảo đảm hoàn thành kế hoạch giải ngân của năm, UBND xã Tứ Kỳ tiếp tục rà soát chi tiết tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân của từng dự án; xác định rõ các dự án có khả năng giải ngân cao để tập trung nguồn lực, đồng thời có giải pháp cụ thể đối với các dự án còn khó khăn, vướng mắc.

Đồng thời, tập trung xử lý các nội dung thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư; đôn đốc đơn vị tư vấn, nhà thầu hoàn thiện hồ sơ, nghiệm thu, thanh toán ngay đối với các khối lượng đã hoàn thành, không để tồn đọng hồ sơ thanh toán…

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động, đối thoại, giải thích chính sách để tạo sự đồng thuận của người dân; kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

UBND xã Tứ Kỳ cũng đề nghị Sở Tài chính thành phố Hải Phòng tiếp tục quan tâm, hướng dẫn địa phương trong quá trình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, nhất là đối với các nội dung liên quan đến nguồn vốn, thủ tục thanh toán, điều hành và sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất phục vụ đầu tư công.

Đồng thời đề nghị các cơ quan chuyên môn của thành phố tiếp tục phối hợp, hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền của địa phương, tạo điều kiện để xã hoàn thành mục tiêu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026…

Trong 9 tháng năm 2026, kinh tế thành phố Hải Phòng tiếp tục đà tăng trưởng cao. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 12,08% (riêng quý 3 tăng 13,09%), cao nhất trong 6 năm qua, đứng thứ 3 toàn quốc; thu ngân sách Nhà nước gần 164.000 tỷ đồng, bằng 84% dự toán, tăng gần 13% so với cùng kỳ (trong đó thu nội địa đạt gần 81.000 tỷ đồng); thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 3,6 tỷ đô la Mỹ, bằng trên 93% kế hoạch năm, tăng 64% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 31.000 tỷ đồng, bằng 83,4% kế hoạch, đứng thứ 5 toàn quốc về tỷ lệ giải ngân…