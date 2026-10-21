Cấp mã số vùng trồng: Tăng giá trị sâm Lai Châu

Hiện, xã Khun Há có 35,88ha sâm Lai Châu, tập trung tại các bản: Chinh Sáng, Lao Chải, Ngài Thầu, Sàn Phàng… Trong đó, 45 cơ sở, hợp tác xã, doanh nghiệp được cấp mã số cơ sở trồng sâm, với tổng diện tích 34,64ha. Kết quả này cho thấy các tổ chức, cá nhân đã quan tâm hơn đến việc đưa cây dược liệu có giá trị kinh tế cao vào sản xuất theo hướng có quản lý. Việc được cấp mã số là bước đầu để cơ sở quản lý thông tin vùng trồng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi quá trình sản xuất và minh bạch nguồn gốc sản phẩm. Đây cũng là điều kiện để người trồng sâm từng bước nâng cao ý thức tuân thủ quy trình kỹ thuật, chú trọng chất lượng ngay từ khâu chọn giống, chăm sóc đến thu hoạch.

Tại bản Chinh Sáng, cơ sở của anh Lù A Chua trồng trên 2.300 cây sâm Lai Châu và được cấp mã số cơ sở trồng năm 2025. Anh Chua chia sẻ: Được cấp mã số vùng trồng, gia đình tôi thuận lợi hơn khi giới thiệu sản phẩm với khách hàng. Người mua có thể biết sâm được trồng ở đâu, do ai trồng, từ đó yên tâm hơn khi lựa chọn. Khách hàng tin tưởng, việc bán sâm cũng tốt hơn, gia đình có thêm động lực chăm sóc, bảo vệ diện tích đã trồng, nâng cao chất lượng để giữ uy tín lâu dài.

Tương tự, gia đình anh Cứ A Chinh ở bản Lao Chải trồng khoảng 8.000 cây sâm Lai Châu đã được cấp mã số vùng trồng. Mới đây, anh bán được 20kg sâm, với giá 20 triệu đồng/kg. Anh Chinh tâm sự: Khi giới thiệu sâm với khách hàng, điều chúng tôi quan tâm là làm sao để người mua tin tưởng vào nguồn gốc sản phẩm. Nay cơ sở được cấp mã số trồng sâm, thông tin về nơi trồng rõ ràng hơn, tạo thuận lợi cho gia đình trong quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Đối với cây dược liệu có giá trị cao như sâm Lai Châu, chất lượng và nguồn gốc là những yếu tố quan trọng quyết định khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Khi thông tin về địa điểm trồng, đơn vị sản xuất, nguồn gốc cây giống được quản lý rõ ràng, người tiêu dùng có thêm cơ sở nhận diện sản phẩm. Đồng thời, việc này góp phần hạn chế nguy cơ trà trộn, giả mạo hoặc lợi dụng thương hiệu để tiêu thụ sản phẩm không rõ nguồn gốc. Cấp mã số vùng trồng, cơ sở trồng không chỉ có ý nghĩa trong bảo vệ thương hiệu mà còn tạo điều kiện nâng cao giá trị kinh tế của cây sâm. Khi thông tin sản phẩm được minh bạch, các cơ sở trồng có thêm lợi thế trong quá trình giới thiệu, quảng bá sản phẩm. Trên cơ sở đó, các bên có thể từng bước xây dựng mối liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, góp phần hạn chế tình trạng sản xuất manh mún, tạo đầu ra ổn định cho cây sâm.

Đồng chí Bùi Thị Hòa - Phó Chủ tịch UBND xã Khun Há cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐU ngày 25/12/2025 của Đảng ủy xã về phát triển cây sâm Lai Châu, xã tập trung rà soát quỹ đất, xác định khu vực phù hợp, vận động người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp tham gia phát triển vùng trồng. Cùng với đó, chú trọng phối hợp với các cơ quan chuyên môn, lực lượng kiểm lâm và các bản theo dõi hiện trạng sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, bảo vệ cây sâm. Đồng thời, tăng cường kiểm tra nhằm hạn chế tình trạng trồng tự phát, khai thác không đúng quy trình. Thời gian tới, xã tiếp tục rà soát diện tích, địa điểm trồng, số hộ và cơ sở tham gia; phối hợp hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục cấp mã số vùng trồng theo quy định. Tăng cường quản lý thông tin về cây giống, quá trình chăm sóc, thu hoạch và tiêu thụ, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm.

Cùng với quản lý vùng trồng, xã Khun Há định hướng đẩy mạnh liên kết giữa người trồng, hợp tác xã và doanh nghiệp; khuyến khích các hộ tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã, tạo điều kiện để doanh nghiệp đồng hành trong hướng dẫn kỹ thuật, thu mua, sơ chế và chế biến. Chú trọng quảng bá sản phẩm tại các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối với cơ sở phân phối và các kênh thương mại điện tử, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ.

Từ việc cấp mã số vùng trồng, tạo điều kiện để minh bạch sản phẩm, thuận tiện trong truy xuất nguồn gốc, đang mở ra hướng đi mới để sâm Lai Châu nâng cao giá trị và sức cạnh tranh. Với sự đồng hành của chính quyền, cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp và người dân, Khun Há từng bước hướng tới phát triển cây sâm có kiểm soát, gắn sản xuất với thị trường, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho nhân dân địa phương.