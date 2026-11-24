Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2027. Lần sửa đổi này tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu thị trường, tăng tính minh bạch trong giao dịch, bảo vệ quyền lợi người mua và điều chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản.

Siết thu tiền "booking", "giữ chỗ" khi mua nhà

Theo quy định mới, chủ đầu tư không được thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào để bảo đảm ký kết hợp đồng mua bán, thuê mua hoặc chuyển nhượng bất động sản trước khi sản phẩm đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Chủ đầu tư chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán hoặc giá thuê mua khi bất động sản đã đủ điều kiện kinh doanh. Thỏa thuận đặt cọc phải ghi rõ giá bán, giá thuê mua; khoản tiền này được tính vào lần thanh toán đầu tiên của hợp đồng.

So với Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023, mức đặt cọc 5% đã được quy định tại khoản 5 Điều 23, nhưng chỉ áp dụng đối với nhà ở, công trình xây dựng và phần diện tích sàn xây dựng hình thành trong tương lai. Luật sửa đổi quy định cụ thể hơn về việc cấm thu tiền dưới mọi hình thức để bảo đảm ký hợp đồng khi bất động sản chưa đủ điều kiện kinh doanh.

Luật cũng quy định việc ủy quyền ký hợp đồng đặt cọc, mua bán, thuê mua bất động sản theo hướng chặt chẽ hơn. Luật năm 2023 đã cấm chủ đầu tư ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đối với bất động sản hình thành trong tương lai. Quy định sửa đổi mở rộng phạm vi kiểm soát đối với hoạt động ký kết hợp đồng.

Về tiến độ thanh toán, các giới hạn được giữ nguyên: lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, tổng số tiền thu trước bàn giao không quá 70% và trước khi người mua được cấp Giấy chứng nhận không quá 95%. Với thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai, tổng số tiền thanh toán trước không quá 50% hợp đồng. Đây đều là những mức đã có trong luật năm 2023.

Bổ sung mã định danh điện tử cho bất động sản

Một thay đổi đáng chú ý của Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) là việc cấp mã định danh điện tử cho nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản. Mã định danh còn được cấp cho chứng chỉ hành nghề môi giới và cá nhân thụ hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở.

Các mã được quản lý thống nhất, duy nhất, không trùng lặp và gắn với từng đối tượng trong cơ sở dữ liệu. Bất động sản đã được cấp mã phải sử dụng mã này trong quá trình giao dịch; trường hợp chưa được cấp mã vẫn được giao dịch theo quy định pháp luật.

Luật năm 2023 chưa có cơ chế cấp mã định danh riêng cho từng bất động sản. Việc bổ sung được kỳ vọng giúp chuẩn hóa dữ liệu, hỗ trợ cơ quan quản lý theo dõi tình trạng pháp lý, lịch sử giao dịch và giúp người dân tiếp cận thông tin sản phẩm minh bạch hơn.

Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có thêm cơ chế bảo vệ người mua bất động sản. Ảnh: Quỳnh Danh.

Cùng với đó, Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được xây dựng tập trung trên toàn quốc, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, xây dựng và các dữ liệu chuyên ngành về công chứng, tài chính, thuế, đầu tư.

Về công khai thông tin, luật tiếp tục yêu cầu chủ đầu tư cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng; tình trạng tranh chấp, thế chấp và các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản. Doanh nghiệp phải cập nhật khi có thay đổi để bảo đảm thông tin chính xác, thống nhất.

Thêm quy định bảo vệ người mua, điều chỉnh hoạt động môi giới

Điểm đáng chú ý khác là các điều khoản chủ đầu tư không được đưa vào hợp đồng kinh doanh bất động sản.

Theo đó, doanh nghiệp không được quy định quyền đơn phương thay đổi các điều khoản đã giao kết, tự xác định khách hàng vi phạm nghĩa vụ hoặc thay đổi giá tại thời điểm bàn giao bất động sản, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Luật cũng không cho phép chủ đầu tư đưa vào hợp đồng các điều khoản loại trừ trách nhiệm khi giao dịch thông qua sàn, môi giới hoặc bên thứ ba; áp dụng chế tài bất lợi hơn cho khách hàng hoặc hạn chế quyền khiếu nại, khởi kiện của khách hàng.

Những quy định này nhằm hạn chế tình trạng hợp đồng có các điều khoản bất bình đẳng, chuyển phần lớn rủi ro sang người mua.

Đối với hoạt động môi giới, luật mới yêu cầu cá nhân hành nghề phải có chứng chỉ và làm việc trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới hoặc sàn giao dịch bất động sản. Hoạt động sàn giao dịch cũng phải đáp ứng điều kiện về pháp lý, năng lực và trách nhiệm cung cấp thông tin.