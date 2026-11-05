CAP Hòa Xuân ra mắt mô hình 'Công an cơ sở gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ'

Lãnh đạo Công an phường Hòa Xuân trao quyết định và ra mắt mô hình “dân vận khéo “Công an cơ sở gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ”.

Thông qua phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, mô hình hướng tới nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình địa bàn, giải quyết sớm các vụ việc từ cơ sở, xây dựng mối quan hệ gắn bó, tin cậy giữa lực lượng Công an với nhân dân. Đồng thời, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, đẩy mạnh chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 phục vụ nhân dân.

Để mô hình đi vào thực chất, Công an phường giao trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, tổ công tác và lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả. Đơn vị đề ra các chỉ tiêu căn bản: 100% khu dân cư được tuyên truyền pháp luật (tối thiểu 1 buổi/tháng); 100% hộ dân được rà soát, cập nhật thông tin cơ bản; Cảnh sát khu vực xuống địa bàn từ 2 - 4 lượt/tuần. Đồng thời phấn đấu hòa giải thành công trên 90% mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân; phấn đấu đạt tỷ lệ hài lòng của người dân trên 95% và giải quyết đúng quy định 100% tin báo, phản ánh cũng như TTHC thuộc thẩm quyền.