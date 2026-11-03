Cấp hộ chiếu ở nước ngoài thu 70 USD, thị thực từ 25 USD

Theo biểu mức thu ban hành kèm thông tư, lệ phí cấp mới hộ chiếu phổ thông, hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ là 70 USD/quyển. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 163/2026/TT-BTC quy định mức thu, miễn và chế độ thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Quy định áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài thực hiện các thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và các cơ quan được ủy nhiệm thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

Hộ chiếu 70 USD, thị thực một lần 25 USD

Theo biểu mức thu ban hành kèm thông tư, lệ phí cấp mới hộ chiếu phổ thông, hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ là 70 USD/quyển. Riêng hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn có mức thu 35 USD/quyển.

Trường hợp gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, lệ phí là 30 USD/quyển. Nếu cấp lại hộ chiếu do bị mất hoặc hư hỏng, mức thu là 150 USD/quyển.

Đối với thủ tục quốc tịch, người xin nhập quốc tịch Việt Nam phải nộp 250 USD/người. Mức thu đối với người xin trở lại hoặc xin thôi quốc tịch Việt Nam là 200 USD/người.

Về thị thực, mức phí nhập cảnh một lần là 25 USD. Với thị thực có giá trị nhập cảnh nhiều lần, mức thu được xác định theo thời hạn sử dụng. Cụ thể, thị thực đến 3 tháng có phí 50 USD; trên 3 tháng đến 6 tháng là 95 USD; trên 6 tháng đến một năm là 135 USD; trên một năm đến hai năm là 145 USD và trên hai năm đến 5 năm là 155 USD.

Thị thực cấp cho trẻ em dưới 14 tuổi có mức phí 25 USD, không phân biệt thời hạn. Trường hợp chuyển thị thực còn giá trị từ hộ chiếu cũ sang hộ chiếu mới, phí là 5 USD.

Ngoài ra, phí cấp giấy miễn thị thực được quy định ở mức 10 USD. Việc xác nhận quốc tịch Việt Nam, nguồn gốc Việt Nam hoặc một số thông tin cá nhân theo yêu cầu của công dân có mức thu 20 USD/bản.

Phí xác minh giấy tờ, tài liệu là 50 USD/hồ sơ hoặc bản, chưa bao gồm cước phí. Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp là 20 USD/lần/người; riêng học sinh từ đủ 16 tuổi trở lên, sinh viên và thân nhân liệt sĩ thuộc diện quy định được áp dụng mức 10 USD.

Nhiều trường hợp được miễn phí, lệ phí

Thông tư cũng quy định các trường hợp được miễn phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao, tập trung vào hoạt động đối ngoại, hỗ trợ nhân đạo và bảo đảm quyền lợi của công dân.

Trong đó, người nước ngoài là khách mời của Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ cùng một số thân nhân đi theo thuộc diện được miễn. Chính sách này cũng áp dụng đối với một số viên chức, nhân viên cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự và tổ chức quốc tế cùng thành viên gia đình theo nguyên tắc có đi có lại.

Người nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động cứu trợ, hỗ trợ nhân đạo; người nhập cảnh theo các chương trình trao đổi giữa cơ quan, địa phương trên cơ sở có đi có lại hoặc thuộc diện miễn phí thị thực theo điều ước quốc tế, thỏa thuận song phương cũng được áp dụng quy định miễn tương ứng.

Đáng chú ý, thông tư cho phép miễn phí, lệ phí đối với người có công với cách mạng, công dân Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc gặp rủi ro và các trường hợp vì lý do nhân đạo, nhu cầu đối ngoại.

Đối với thủ tục quốc tịch, việc miễn lệ phí được áp dụng cho người có công lao đặc biệt đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; người không quốc tịch xin nhập quốc tịch hoặc người mất quốc tịch xin trở lại quốc tịch Việt Nam có hoàn cảnh kinh tế khó khăn và được xác nhận theo quy định.

Người gốc Việt Nam di cư từ Lào đáp ứng điều kiện theo điều ước quốc tế giữa hai nước cũng thuộc diện được miễn lệ phí quốc tịch.

Riêng thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông theo quy trình rút gọn, người phải về nước theo điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế về nhận trở lại công dân được miễn lệ phí.

Đối với phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, các nhóm được miễn gồm trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và một số đối tượng cư trú tại địa bàn đặc biệt khó khăn theo quy định.

Bên cạnh chính sách miễn, thông tư quy định người Việt Nam định cư tại Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Campuchia hoặc tại những nước đang xảy ra chiến tranh, xung đột vũ trang, thiên tai, dịch bệnh nghiêm trọng đe dọa tính mạng được áp dụng mức thu bằng 20% mức phí, lệ phí tương ứng.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/11/2026. Riêng các quy định về lệ phí hộ tịch và phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch tại Phần C của hai phụ lục có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.

Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm công khai mức thu, đối tượng nộp và các trường hợp được miễn để tổ chức, cá nhân thuận tiện tra cứu, thực hiện thủ tục.