Cấp dưới bị bắt, Mr Pips ngay lập tức chuyển 50-60 nhân viên sang Campuchia tiếp tục hoạt động

Chiều 28/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 185 bị cáo khác tại TAND TP Hà Nội.

Bị cáo Phó Đức Nam, biệt danh Mr Pips. Ảnh: Hoàng Huy

Tại toà, Phó Đức Nam khai năm 2018, Phó Đức Nam quen biết một người Thổ Nhĩ Kỳ tên Isik Uran và cả hai người bàn bạc, tìm hiểu cách xây dựng các website giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.

Đến 2019, Phó Đức Nam bắt đầu làm với Lê Khắc Ngọ. Mr Pips khai không nhớ rõ lập bao nhiêu sàn giao dịch, lập bao nhiêu công ty ma. Việc quản lý ở Hà Nội do Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) còn tại TP.HCM do Bùi Trung Đức (đã bị phạt 18 năm tù năm 2025) thực hiện.

Có những công ty, bị cáo không đứng tên, không giữ chức vụ gì, chỉ điều hành “vì quá trình đầu tư, có khách hàng khiếu nại. Bị cáo không muốn những người này tìm ra mình”

Về doanh số, bị cáo Nam khai bị cáo và Lê Khắc Ngọ được hưởng 3-5% lợi nhuận sau khi trừ đi chi phí. Thù lao được trả bằng vàng hoặc USD (các quản lý, nhân viên sale thì được trả bằng VNĐ). Tổng số tiền Nam khai hưởng lợi khoảng hơn 560 tỷ đồng.

Trả lời câu hỏi của HĐXX về lý do trả bằng vàng, Nam khai đây là quy định của công ty nước ngoài nên bản thân chỉ lựa chọn theo.

Do đó, bị cáo này đề nghị xem xét lại các cáo buộc rửa tiền qua mua vàng, USD vì mục đích nhận tiền vàng, chỉ là nhận lương. “Riêng rửa tiền qua bất động sản bị cáo không ý kiến gì”, bị cáo Nam khai.

Mr Pips trình bày, toàn bộ việc lôi kéo nhà đầu tư do bộ phận sale, chăm sóc khách hàng thực hiện. Sau khi lập kênh TikTok, tên “Mr Pips” cũng do bộ phận marketing quản lý vận hành và lấy danh nghĩa của Nam để tư vấn khách hàng.

Sau khi Bùi Trung Đức bị bắt vào tháng 8/2023 và Nam đã chuyển toàn bộ bộ phận chăm sóc khách hàng sang Campuchia, với khoảng 50-60 người để tiếp tục dụ dỗ khách hàng nạp tiền đầu tư.

Phó Đức Nam khai tiếp, không có việc thành lập tổ tư vấn, không phân tổ trưởng tổ phó. Bản chất, bị cáo chỉ nhờ các bị cáo Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn, Nguyễn Bá Sơn tìm hiểu quy định pháp luật để đăng ký giấy phép hoạt động ở Việt Nam.

Cũng theo lời khai của Mr Pips, chỉ có Nguyễn Bá Sơn làm luật sư bảo vệ cho Lê Khắc Ngọ trong một vụ việc ở Đà Nẵng năm 2023. Khi Bùi Trung Đức bị bắt, Nam có nhờ Phạm Trường Sơn tìm hiểu thông tin nhưng Phạm Trường Sơn nói không quen ai.

“Tôi không nhờ họ xử lý vụ việc gì. Tôi trả tiền cho họ để tìm hiểu quy định pháp luật Việt Nam. Các khiếu nại, khiếu kiện của khách hàng do Trung tâm quản trị rủi ro xử lý. Tại cơ quan điều tra, tôi đã khai rõ”-Mr Pips khai.

Ngoài ra, Mr Pips còn khai có 1 tài khoản ở Campuchia có 700.000 USD; 1 tài khoản bên Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không nhớ có bao nhiêu tiền, có 2 căn hộ mua năm 2021 và 2023 tại Campuchia.

Sau khi Phó Đức Nam khai báo xong, một nữ bị hại xin phát biểu và cho biết đã quay được bằng chứng tài khoản bị thao túng, không thực hiện bất kỳ thao tác nhưng tài khoản tự kích hoạt lệnh và bị trừ tiền.

Chị mang clip đến văn phòng, buộc nhân viên của Nam hướng dẫn lấy lại tiền. Nhân viên này chỉ cần vài thao tác là tiền hoàn lại.

Tuy nhiên, bằng chứng này cũng mang lại rắc rối lớn, chị bị nhóm của Nam, Ngọ cho người từ dụ dỗ đến đuổi đánh, khiến chị phải trốn ra nước ngoài.