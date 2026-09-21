Cặp đôi xiếc Việt giành giải Vàng tại Liên hoan Xiếc quốc tế

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Diễn ra từ ngày 17 - 20/9 tại thủ đô Dushanbe (Tajikistan), Liên hoan mang chủ đề “Thế giới Xiếc - Nơi gắn kết những trái tim” do Bộ Văn hóa Tajikistan và Xiếc Quốc gia Tajikistan tổ chức, nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Độc lập của Tajikistan.

Sự kiện có sự tham dự của các nghệ sĩ đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm Nga, Trung Quốc, Mông Cổ, Hungary, Bulgaria, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Armenia, Yakutia, Belarus, Việt Nam, Tajikistan và Astana.

Đoàn Việt Nam tham dự với tiết mục “Duo Love” do cặp đôi NSƯT Thanh Tuấn và NSƯT Thu Hương biểu diễn, cùng sự hỗ trợ kỹ thuật của nghệ sĩ Thanh Hòa. NSND Tống Toàn Thắng - Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, làm Trưởng đoàn và đạo diễn tiết mục.

Theo NSND Tống Toàn Thắng, “Duo Love” được xây dựng trên nền tảng kỹ thuật đôi, kết hợp sức mạnh, độ chính xác và sự ăn ý giữa hai nghệ sĩ, cùng ngôn ngữ biểu diễn giàu tính nghệ thuật. Tiết mục từng giành giải Voi Bạc tại Liên hoan Xiếc quốc tế tổ chức ở Girona, Tây Ban Nha vào tháng 2/2026.

Tiết mục “Duo Love” của Việt Nam do NSƯT Thanh Tuấn và NSƯT Thu Hương biểu diễn xuất sắc giành giải Vàng.

Sau giải thưởng tại Tây Ban Nha, NSƯT Thanh Tuấn và NSƯT Thu Hương tiếp tục tập luyện, nâng cao kỹ thuật và hoàn thiện phong cách biểu diễn trước khi tham dự Liên hoan tại Tajikistan. Tại đây, “Duo Love” giành giải Vàng cùng tiết mục của các nghệ sĩ Liên bang Nga.

Các tiết mục của Trung Quốc nội dung xe chỉ, Mông Cổ với tiết mục uốn dẻo và Belarus với tiết mục đu dây đôi cùng giành giải Bạc.

Ngay sau khi nhận giải tại Tajikistan, “Duo Love” tiếp tục được mời tham dự hai Liên hoan Xiếc quốc tế trong năm 2027.

NSND Tống Toàn Thắng cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã giành 5 giải thưởng tại các Liên hoan Xiếc quốc tế, gồm giải Vàng, Bạc, Đồng và giải thưởng đặc biệt.

Thành tích của “Duo Love” diễn ra trong năm Liên đoàn Xiếc Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập (1956 - 2026), đồng thời tiếp tục ghi nhận kết quả của các nghệ sĩ xiếc Việt Nam tại các sân khấu quốc tế.