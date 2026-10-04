Cặp đôi tổ chức đám cưới nhưng không ai đến dự, lý do đằng sau gây xôn xao

Một cặp đôi ở Hồ Nam (Trung Quốc), cùng làm việc tại nhà tang lễ, quyết định tổ chức đám cưới sau hơn một năm yêu nhau. Thế nhưng trong ngày trọng đại, không một người bạn hay người thân nào xuất hiện. Khoảnh khắc chú rể lặng lẽ nhìn căn phòng trống rồi tự an ủi cô dâu khiến câu chuyện nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.

Theo nội dung được chia sẻ, chú rể 29 tuổi, bắt đầu đi làm từ khá sớm. Với mong muốn có thu nhập ổn định để mua nhà, mua xe, anh được giới thiệu vào làm tại một nhà tang lễ và đảm nhận công việc trang điểm, chỉnh trang thi thể.

Công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận và kỹ năng chuyên môn. Sau hơn 4 năm làm nghề, người đàn ông đã quen với việc giúp người đã khuất có diện mạo chỉn chu trước khi được gia đình tiễn đưa.

Tuy nhiên, công việc cũng khiến anh gặp không ít khó khăn trong chuyện tình cảm. Mỗi lần đi xem mắt, khi đối phương biết anh làm việc tại nhà tang lễ, cuộc trò chuyện thường nhanh chóng kết thúc. Những định kiến liên quan đến nghề nghiệp khiến người đàn ông nhiều lần không thể tiến xa trong các mối quan hệ.

Trong thời gian làm việc, anh quen một nữ đồng nghiệp 34 tuổi. Người phụ nữ cũng gặp những khó khăn tương tự khi tìm kiếm bạn đời vì đặc thù công việc. Sự đồng cảm khiến cả hai dần nảy sinh tình cảm.

Sau hơn một năm hẹn hò, họ quyết định kết hôn.

Cả hai có công việc và thu nhập tương đối ổn định, cùng nhau mua xe, mua nhà và xây dựng cuộc sống riêng. Với họ, việc tiến tới hôn nhân là kết quả tự nhiên của một mối quan hệ được xây dựng bằng sự thấu hiểu.

Điều khiến cặp đôi băn khoăn là có nên tổ chức một đám cưới đông đủ khách mời hay không. Một số người thân từng khuyên họ không nên tổ chức quá lớn vì đặc thù công việc. Theo lời khuyên này, nhiều người có thể vẫn giữ tâm lý kiêng kỵ và không muốn đến dự.

Tuy nhiên, cô dâu cho rằng mình đang làm một công việc chân chính, kiếm sống bằng sức lao động của bản thân và không có gì phải che giấu. Vì vậy, cô vẫn quyết định gửi thiệp mời đến người thân, bạn bè với mong muốn có một ngày cưới trọn vẹn như bao cặp đôi khác.

Thế nhưng điều xảy ra sau đó lại khiến cả hai hụt hẫng.

Những hình ảnh được chia sẻ cho thấy chú rể mặc vest, cầm bó hoa và chuẩn bị đón cô dâu. Không có bạn bè đến làm phù rể, phù dâu. Sau khi đón cô dâu, đoàn xe nhanh chóng rời đi.

Tại nơi tổ chức lễ cưới, căn phòng gần như trống không.

Chú rể liên tục kiểm tra điện thoại. Người nói có việc đột xuất, người viện lý do con nhỏ bị bệnh, người không thể sắp xếp thời gian. Cuối cùng, những người được mời đều không xuất hiện. Một số người chỉ gửi tiền mừng thay cho việc trực tiếp đến dự.

Chờ đợi trong vô vọng, chú rể nhìn căn phòng vắng người với vẻ buồn bã. Sau đó, anh bước vào phòng để gặp cô dâu. Khi tấm khăn voan được vén lên, cả hai đều không giấu được sự xúc động.

Chú rể cố nở nụ cười, nói với vợ rằng có lẽ mọi người không thể đến, nhưng điều đó không quan trọng vì bên cạnh họ vẫn còn cha mẹ và quan trọng nhất là cả hai có nhau.

Cô dâu cũng động viên chồng rằng cuộc sống cuối cùng vẫn phải do chính mình vun vén. Sau đó, chú rể quỳ xuống trao nhẫn cho cô dâu. Hai người ôm nhau giữa không gian vắng lặng.

Khoảnh khắc ấy khiến chú rể đặt câu hỏi: "Chúng tôi tự kiếm tiền bằng sức lao động của mình, chẳng lẽ như vậy vẫn không được người khác chấp nhận?"

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện. Một số người cho rằng việc hai người làm việc tại nhà tang lễ không nên trở thành lý do để họ bị đối xử khác biệt. Theo những ý kiến này, công việc nào cũng cần có người đảm nhận và những người làm việc trong lĩnh vực tang lễ đang giúp các gia đình lo liệu hậu sự cho người thân một cách chu đáo.

Một bộ phận khác lại cho rằng mỗi người có những quan niệm và điều kiêng kỵ riêng. Việc không muốn tham dự một đám cưới vì cảm thấy không thoải mái với nghề nghiệp của cô dâu, chú rể là lựa chọn cá nhân. Nếu đã gửi tiền mừng thay lời chúc phúc, họ cho rằng cũng không nên tiếp tục trách móc.

Câu chuyện vì thế không chỉ xoay quanh một đám cưới vắng khách mà còn đặt ra vấn đề về cách xã hội nhìn nhận những nghề nghiệp có tính chất đặc thù.

Nhà tang lễ là nơi gắn với những thời khắc mất mát của mỗi gia đình. Những người làm việc tại đây thường xuyên tiếp xúc với người đã khuất, hỗ trợ gia đình thực hiện các công đoạn cuối cùng trước khi tiễn người thân về nơi an nghỉ. Đó là công việc không phải ai cũng có thể làm và cũng không phải công việc có thể thiếu trong đời sống xã hội.

Tuy nhiên, sự khác biệt giữa tính chất công việc và cách nhìn nhận của cộng đồng đôi khi tạo ra khoảng cách đối với chính những người đang làm nghề.

Điều đáng chú ý trong câu chuyện là dù không có khách mời tham dự, cặp đôi không đổ lỗi cho nhau. Thay vì để sự vắng vẻ của đám cưới biến thành nỗi thất vọng trong ngày trọng đại, họ động viên nhau và tiếp tục hoàn thành nghi thức quan trọng nhất của cuộc đời.

Với họ, hôn nhân không được quyết định bởi số lượng khách dự tiệc mà bởi việc hai người có thực sự muốn đồng hành cùng nhau hay không.

Câu chuyện cũng cho thấy một thực tế: định kiến xã hội đôi khi không dễ thay đổi chỉ sau một vài lời giải thích. Mỗi người có quyền lựa chọn điều khiến họ cảm thấy phù hợp với bản thân, đồng thời cũng cần hiểu rằng những lựa chọn ấy có thể không phải lúc nào cũng nhận được sự đồng thuận từ tất cả mọi người.

Điều quan trọng là sự khác biệt không nhất thiết phải trở thành lý do để phủ nhận giá trị của một con người.

Một nghề nghiệp có thể đặc biệt, thậm chí khiến nhiều người cảm thấy khó gần, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc người làm nghề kém giá trị hơn. Đằng sau công việc tại nhà tang lễ vẫn là những người lao động cần mẫn, kiếm sống bằng chính sức lao động của mình và thực hiện một phần công việc cần thiết đối với xã hội.

Đám cưới của cặp đôi không có đông người chứng kiến. Nhưng giữa căn phòng vắng, họ vẫn có một người đứng bên cạnh mình.

Có lẽ với hai người, đó mới là điều quan trọng nhất khi bắt đầu cuộc sống hôn nhân.