Cặp đôi thản nhiên có hành động nhạy cảm ở công viên bị livestream liên tục

Theo Taipei Times, cảnh sát Đài Loan đã xác định danh tính một người đàn ông liên quan đến vụ việc có hành vi không đứng đắn tại khu vực Qingtiangang, thuộc Công viên quốc gia Yangmingshan.

Sự việc được phát hiện sau khi hình ảnh từ hệ thống camera giám sát tại công viên được phát trực tiếp trên YouTube. Đáng chú ý, đây là hệ thống camera livestream hoạt động liên tục, cho phép người xem theo dõi khung cảnh tại địa điểm này từ xa.

Cặp đôi tại Công viên quốc gia Yangmingshan được ghi lại. Ảnh: Cắt từ video livestream của Công viên quốc gia Yangmingshan.

Trong quá trình theo dõi hình ảnh phát trực tiếp, người xem bất ngờ phát hiện một cặp đôi có hành vi nhạy cảm ngay giữa khu vực công viên. Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý và gây ra nhiều tranh luận.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát Shilin đã tiến hành xác minh, phối hợp với ban quản lý Công viên quốc gia Yangmingshan để làm rõ vụ việc. Nhà chức trách sau đó xác định được người đàn ông liên quan và lên kế hoạch triệu tập để điều tra.

Vụ việc khiến nhiều người bất ngờ bởi cặp đôi dường như không nhận ra rằng toàn bộ hành động của mình đang được camera ghi lại và phát trực tiếp trên Internet.