Cặp đôi thân mật quá đà trên ô tô, tài xế nhắc nhở còn nói lại một câu 'chấn động'

Theo tờ Pattaya Mail, sự việc xảy ra vào sáng 29/4 tại khu vực Soi Marine, phía Nam thành phố Pattaya, Thái Lan. Tài xế xe công nghệ Bolt, 23 tuổi, tên Bew, cho biết anh nhận chở một người đàn ông nước ngoài cùng một phụ nữ Thái Lan đến một khu chung cư gần đó.

Chỉ khoảng 5 phút sau khi chuyến xe bắt đầu, cặp đôi ngồi ở hàng ghế sau bất ngờ có hành động hôn nhau. Cảm thấy không thoải mái, Bew lịch sự đề nghị hai hành khách dừng lại vì cho rằng hành vi này không phù hợp khi đang ở trên xe.

Tuy nhiên, lời nhắc nhở dường như không có tác dụng. Cặp đôi tiếp tục thân mật ngay sau đó. Đáng chú ý, người đàn ông còn yêu cầu tài xế: "Cứ nhìn đi chỗ khác", khiến Bew không biết phải phản ứng thế nào trong lúc vẫn phải tập trung điều khiển phương tiện.

Một tài xế Bolt ở Pattaya kể lại chuyến xe đầy khó xử khi một cặp đôi ngồi ở ghế sau liên tục có hành động thân mật dù đã nhiều lần được nhắc nhở. Sự việc làm dấy lên tranh luận trên mạng xã hội về giới hạn ứng xử của hành khách khi sử dụng dịch vụ xe công nghệ.

Cảm thấy tình huống vượt quá giới hạn, nam tài xế đã ghi lại một phần sự việc làm bằng chứng. Theo lời kể của anh, cặp đôi không hề tỏ ra ngượng ngùng và tiếp tục hành động cho đến khi xe đến nơi. Sau đó, cả hai xuống xe như không có chuyện gì xảy ra.

Bew cho biết ban đầu anh khá do dự trước việc đăng tải đoạn video lên mạng xã hội. Tuy nhiên, cuối cùng anh quyết định chia sẻ để mọi người hiểu hơn về những tình huống khó xử mà tài xế xe công nghệ đôi khi phải đối mặt.

Nam tài xế cũng nhắc nhở hành khách cần chú ý đến cách ứng xử tại những không gian chung, tránh khiến người khác rơi vào tình huống khó chịu.

Đoạn video sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút nhiều bình luận. Một số người cảm thấy tình huống vừa khó xử vừa buồn cười, trong khi nhiều ý kiến cho rằng các hành động thân mật nên được kiểm soát ở những không gian công cộng hoặc nơi có người khác hiện diện.