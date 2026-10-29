Cặp đôi Steven Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc lập kỷ lục

Ngay trước thời điểm ra rạp, Chị Chị Em Em 3 ghi dấu cột mốc đáng chú ý trên nền tảng đặt vé MoMo. Theo thông tin được công bố, bộ phim trở thành tác phẩm có số lượng người bấm “Muốn xem” cao nhất mọi thời đại trên ứng dụng này, với hơn 15.023 lượt quan tâm. Thành tích giúp dự án của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng thu hút sự chú ý trước ngày khởi chiếu chính thức vào cuối tháng 10.

Điểm đáng chú ý là sức hút của Chị Chị Em Em 3 đến từ sự kết hợp giữa dàn diễn viên quen thuộc và câu chuyện tình cảm nhiều xung đột. Trong đó, Steven Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc là hai gương mặt được quan tâm khi cùng góp mặt trong tác phẩm mang màu sắc tâm lý, drama.

Chị Chị Em Em 3 ghi dấu cột mốc đáng chú ý trên nền tảng đặt vé MoMo.

Với hơn 15.000 lượt người muốn xem, Chị Chị Em Em 3 tạo được lợi thế về mức độ quan tâm trước giờ ra rạp. Tuy nhiên, đây là số liệu thể hiện nhu cầu theo dõi trên nền tảng MoMo, không đồng nghĩa với số vé đã bán hay doanh thu phòng vé. Thành tích thực tế của phim sẽ tiếp tục được kiểm chứng sau khi các suất chiếu sớm và những ngày công chiếu đầu tiên diễn ra.

Sức hút của Steven Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc còn đến từ màu sắc mới trong hành trình diễn xuất của cả hai. Với Lan Ngọc, Chị Chị Em Em 3 đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng sau khoảng bốn năm kể từ Cô gái từ quá khứ (2022). Nữ diễn viên đảm nhận vai Thị Liễu, người phụ nữ có nhiều bí mật và bị cuốn vào vòng xoáy tình cảm phức tạp khi trở về quê nhà sau 15 năm xa cách.

Steven Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc trong phim Chị Chị Em Em 3.

Trong khi đó, Steven Nguyễn vào vai Văn Cường, người chồng của Thị Liễu. Nhân vật này có tính cách khôn khéo, lanh lợi và quyết đoán, mang màu sắc khác với những vai diễn gai góc từng giúp nam diễn viên được chú ý. Sự kết hợp giữa Steven Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc vì thế trở thành một trong những điểm đáng chờ đợi của bộ phim.

Nội dung Chị Chị Em Em 3 lấy bối cảnh Bắc Bộ xưa, nơi những quy tắc lễ giáo và áp lực gia tộc chi phối đời sống cá nhân. Câu chuyện xoay quanh Thị Mầu (Kỳ Duyên), tiểu thư tài sắc chuẩn bị bước vào cuộc hôn nhân được gia đình sắp đặt. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Thị Liễu cùng những mối quan hệ tình cảm chồng chéo khiến mọi chuyện dần vượt khỏi dự tính ban đầu.

Bên cạnh Steven Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc, phim còn có sự tham gia của Chi Pu, Quốc Anh và NSND Lê Khanh. Mỗi nhân vật mang theo những bí mật, lựa chọn và toan tính riêng, tạo nên chuỗi xung đột giữa tình yêu, danh dự và khát vọng tự do. Đây cũng là hướng khai thác giúp phần phim thứ ba mở rộng câu chuyện thay vì lặp lại mô-típ của những phần trước.

Kỷ lục trên MoMo là tín hiệu tích cực đối với Steven Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc, nhưng bài toán phòng vé vẫn cần thêm thời gian để có câu trả lời. Lượng khán giả thực tế đến rạp trong những ngày đầu sẽ là yếu tố quan trọng quyết định sức bật của Chị Chị Em Em 3 trong cuộc cạnh tranh điện ảnh cuối tháng 10.