Cặp đôi Steven Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc giảm nhiệt

Sau hơn hai tuần tạo sức hút tại rạp Việt, Chị Chị Em Em 3 của Steven Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc đang có dấu hiệu giảm nhiệt. Theo số liệu phòng vé cập nhật sáng 16/11/2026, tác phẩm chỉ xếp thứ 3 về doanh thu trong ngày, đứng sau hai đối thủ là Ngày Con Còn Mẹ và Godzilla Trừ Không.

Cụ thể, tính đến 9h00 sáng, Chị Chị Em Em 3 thu về khoảng 77,5 triệu đồng, tương ứng 1.132 vé bán ra trên 661 suất chiếu. Con số này thấp hơn đáng kể so với mức hơn 639 triệu đồng của Ngày Con Còn Mẹ và khoảng 121,7 triệu đồng của Godzilla Trừ Không.

Chị Chị Em Em 3 đạt tổng doanh thu hơn 114 tỷ đồng.

Diễn biến trên cho thấy sức nóng của bộ phim đã có sự thay đổi sau giai đoạn bùng nổ đầu tiên. Tuy nhiên, nhìn vào thành tích đường dài, Steven Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc vẫn có lý do để đón nhận tin vui.

Tính đến sáng 16/11, Chị Chị Em Em 3 đạt tổng doanh thu hơn 114 tỷ đồng, chính thức vượt qua hai phần tiền nhiệm. Trong đó, phần đầu ra mắt năm 2019 thu về hơn 70 tỷ đồng, còn Chị Chị Em Em 2 năm 2023 đạt hơn 110 tỷ đồng. Thành tích mới giúp phần 3 trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất thương hiệu.

Trước đó, Chị Chị Em Em 3 có màn khởi đầu ấn tượng với khoảng 5.000 suất chiếu trong cuối tuần đầu tiên, thu về khoảng 67 tỷ đồng. Đến tối 7/11, bộ phim chính thức vượt mốc 100 tỷ đồng sau 8 ngày công chiếu. Đây là bước tiến đáng chú ý đối với thương hiệu điện ảnh vốn đã có chỗ đứng trên thị trường.

Sức hút của tác phẩm đến từ dàn diễn viên có độ nhận diện cao, trong đó Steven Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc là hai gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm. Bộ phim lấy cảm hứng từ nhân vật Thị Mầu trong văn hóa dân gian, đặt câu chuyện giữa bối cảnh xã hội Bắc Bộ xưa với những quy tắc lễ giáo khắt khe.

Steven Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc trong Chị Chị Em Em 3.

Trong phim, Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận vai Thị Liễu, người phụ nữ đã có chồng nhưng vướng vào mối quan hệ tình cảm phức tạp với Văn Tài (Quốc Anh). Trong khi đó, Steven Nguyễn vào vai Văn Cường, chồng của Thị Liễu. Những bí mật trong các mối quan hệ khiến nhân vật của hai diễn viên bị cuốn vào vòng xoáy ghen tuông, đấu đá và trả thù.

Sự kết hợp giữa Steven Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc tạo nên một tuyến quan hệ nhiều mâu thuẫn, góp phần thúc đẩy diễn biến câu chuyện. Bên cạnh hai diễn viên, phim còn có sự tham gia của Kỳ Duyên, Chi Pu, Quốc Anh và NSND Lê Khanh.

Dù đạt doanh thu trăm tỷ, Chị Chị Em Em 3 vẫn nhận về những ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả đánh giá cao phần hình ảnh, bối cảnh và trang phục, trong khi một số ý kiến cho rằng kịch bản còn ôm đồm, cách xây dựng nhân vật chưa thực sự thuyết phục. Những tranh luận này phần nào tạo nên sự chú ý xung quanh tác phẩm trong thời gian công chiếu.

Với Steven Nguyễn, bộ phim tiếp tục nối dài sự hiện diện của nam diễn viên tại phòng vé sau thành công của Trại Buôn Người. Trong khi đó, Ninh Dương Lan Ngọc cũng có thêm một dự án điện ảnh đáng chú ý trong sự nghiệp.

Dù đã rời khỏi nhóm dẫn đầu doanh thu trong ngày, Chị Chị Em Em 3 vẫn đang sở hữu thành tích hơn 114 tỷ đồng. Chặng đường tiếp theo của bộ phim sẽ phụ thuộc vào sức mua vé trong những ngày cuối tuần và khả năng duy trì sự quan tâm của khán giả.