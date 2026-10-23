Cặp đôi sinh viên có hành động 'đỏ mặt' ở trường, hậu quả nhận được lại không thể ngờ

Theo SCMP, đại học Thành phố Hong Kong (City University of Hong Kong) đã áp dụng biện pháp kỷ luật đối với các sinh viên liên quan đến một sự kiện định hướng có chủ đề vũ hội disco. Vụ việc xảy ra hai ngày sau khi trường tuyên bố không khoan nhượng với những hành vi không phù hợp.

Hôm 4/9, đại diện trường cho biết tất cả sinh viên liên quan đến sự việc tại trại định hướng diễn ra ngày 27/8 đều đã thừa nhận sai sót, chính thức xin lỗi nhà trường và chấp nhận hình thức kỷ luật.

“Ban kỷ luật sinh viên của trường đã hoàn tất quá trình điều tra vụ việc và áp dụng các hình thức kỷ luật đối với ban tổ chức cùng những sinh viên liên quan”, trường thông báo.

Ảnh minh họa/Nguồn: Chat GPT

Đại diện nhà trường cho biết thêm, theo quy trình hiện hành, các chi tiết cụ thể sẽ không được công bố nhằm bảo vệ quyền riêng tư của sinh viên.

Ban tổ chức sự kiện là Hội Khoa học Quản lý, trực thuộc Hội Sinh viên Đại học Thành phố Hong Kong, cũng thừa nhận những thiếu sót nghiêm trọng trong công tác tổ chức. Đơn vị này đã lập tức giải thể ban điều hành và gửi lời xin lỗi tới cộng đồng.

Trước đó, nhà trường bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về tình trạng quản lý yếu kém và hành vi không phù hợp của một số cá nhân tại sự kiện. Hai ngày sau, trường thông báo đã tiến hành các biện pháp kỷ luật.

Vụ việc gây chú ý sau khi một đoạn video ghi lại những hành vi tại bữa tiệc theo chủ đề disco lan truyền trên mạng xã hội. Trong clip, một nam sinh gần như cởi trần bế một nữ sinh mặc áo ngực và quần ngắn. Video ban đầu được đăng trên Instagram, sau đó bị gỡ xuống nhưng vẫn tiếp tục được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội khác.