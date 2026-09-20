Cặp đôi mới cưới Taylor Swift và Travis Kelce chụp ảnh selfie đầy ngọt ngào

Taylor Swift và Travis Kelce tiếp tục khiến người hâm mộ thích thú với khoảnh khắc ngọt ngào sau khi Kansas City Chiefs giành chiến thắng trong trận mở màn mùa giải mới.

Cụ thể, cách đây chưa lâu, Taylor Swift và Travis Kelce cùng xuất hiện tại sân vận động Arrowhead ở Kansas City, Missouri để cổ vũ Kansas City Chiefs trong trận đấu với Denver Broncos. Đội bóng của Travis Kelce giành chiến thắng với tỷ số 31-10.

Đến ngày 18/9, một người dùng mạng xã hội chia sẻ bức ảnh selfie được Taylor Swift và Travis Kelce chụp sau trận đấu. Trong ảnh, Taylor Swift cầm điện thoại chụp hình và nở nụ cười rạng rỡ bên ông xã. Nữ ca sĩ diện váy polo họa tiết đỏ kem, kết hợp màu son đỏ đặc trưng và đường eyeliner mắt mèo.

Một người dùng mạng xã hội chia sẻ bức ảnh selfie được Taylor Swift và Travis Kelce chụp sau trận đấu.

Travis Kelce đứng bên phải vợ và tạo dáng đầy vui vẻ. Nam cầu thủ lựa chọn áo polo dệt kim màu xanh nhạt cùng quần tây đen. Khoảnh khắc đời thường của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt trong bối cảnh đây là mùa giải đầu tiên Travis Kelce trở lại thi đấu sau khi anh và Taylor Swift chính thức kết hôn vào tháng 7.

Trước đó, Taylor Swift cũng gây chú ý khi trò chuyện cùng tài tử Tom Cruise trong khu vực VIP của sân vận động. Nữ ca sĩ có mặt để cổ vũ ông xã trong trận đấu đầu tiên của Kansas City Chiefs kể từ sau đám cưới đình đám.

Xuất hiện trong chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon hôm 18/9, Tom Cruise tiết lộ chính Taylor Swift đã dạy anh về bóng bầu dục Mỹ trong suốt trận đấu. Nam diễn viên gọi nữ ca sĩ là một thiên tài và cho biết anh đã có khoảng thời gian rất vui khi được trò chuyện cùng cô.

Tom Cruise cũng kể rằng Taylor Swift từng thừa nhận cô không biết gì về bóng bầu dục Mỹ khi mới quen Travis Kelce. Theo lời tài tử, Taylor nói rằng Travis rất kiên nhẫn với cô. Cruise sau đó bật cười và đáp rằng anh tin Travis thực sự rất kiên nhẫn, đồng thời hài hước cho rằng có lẽ bất kỳ ai cũng sẽ như vậy với Taylor.

Tom Cruise kể rằng Taylor Swift từng thừa nhận cô không biết gì về bóng bầu dục Mỹ khi mới quen Travis Kelce.

Taylor Swift vốn không xa lạ với khu vực VIP tại sân Arrowhead. Lần gần nhất cô xuất hiện tại đây trước trận đấu này là vào ngày Giáng sinh năm 2025, khi đến cổ vũ Travis Kelce. Khi đó, nữ ca sĩ diện áo bomber đỏ oversized và đi cùng bố mẹ Scott Swift và Andrea Swift.

Trong trận đấu hôm ấy, Taylor Swift được bắt gặp hồi hộp đến mức cắn móng tay ở những phút cuối. Kansas City Chiefs sau đó để thua Denver Broncos với tỷ số 20-13.

Trước trận mở màn mùa giải năm nay, Taylor Swift và Travis Kelce cũng được bắt gặp trong một buổi hẹn hò vào tối 12/9 tại nhà hàng 1587 Prime của nam cầu thủ ở Kansas City. Đây là lần gần nhất cặp đôi được chụp ảnh cùng nhau trước khi cùng xuất hiện tại sân Arrowhead.

Taylor Swift vốn không xa lạ với khu vực VIP tại sân Arrowhead.