Diễn ra trong hai ngày 16 và 17/11 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao phường Bình Dương (TP.HCM), môn khiêu vũ thể thao quy tụ gần 100 vận động viên (VĐV) đến từ các tỉnh, thành phố, ngành, tất cả tranh tài ở 14 nội dung huy chương.

Phan Hiển - Thu Hương xuất sắc giành 3 Huy chương vàng tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 10./.

Với sự góp mặt của những gương mặt hàng đầu từng khẳng định tên tuổi trên đấu trường quốc tế đã mang đến cho khán giả những bài biểu diễn mãn nhãn. Đúng như kỳ vọng của giới chuyên môn, cả 14 tấm HCV đều thuộc về những VĐV từng ghi dấu ấn tại các giải đấu quốc tế.

Sự phối hợp chuyên nghiệp ăn ý đã giúp cặp đôi liên tiếp giành HCV.

Đáng chú ý nhất ở nhóm nội dung Latin là cặp đôi Phan Hiển – Thu Hương. Với kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dặn, kỹ thuật điêu luyện và khả năng làm chủ sàn đấu cùng sự phối hợp chuyên nghiệp ăn ý, cặp đôi tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi ba lần được sướng tên bước lên bục cao nhất ở các nội dung Latin 5 điệu, Jive và Paso Doble.

Sau thành tích ấn tượng này, VĐV Thu Hương xúc động chia sẻ: “Vinh quang của mỗi cá nhân là một phần trong sức mạnh của tập thể. Biết ơn các lãnh đạo đã tin tưởng giao nhiệm vụ và cho tôi cơ hội được góp sức lực nhỏ bé của mình. Biết ơn huấn luyện viên Khánh Thi và đồng đội Phan Hiển đã cùng nhau đánh trận này. Thu Hương biết ơn sâu sắc và vô cùng trân trọng hành trình này”.

Phan Hiển chia sẻ hình ảnh hạnh phúc sau thi đấu bên Khánh Thi và ba nhóc tỳ đáng yêu.

Phan Hiển cũng tiết lộ rằng: 3 tấm huy chương vàng cũng là món quà mà bản thân dành tặng cho 3 nhóc tỳ của anh, bởi đây chính là nguồn động lực của anh trong hành trình thi đấu.

Những tấm huy chương vàng tại đại hội cũng là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình tập luyện bền bỉ, bản lĩnh thi đấu và những cống hiến không ngừng nghỉ của cặp đôi Phan Hiển - Thu Hương. Từ những thành tích đạt được này, cặp đôi sẽ có thêm cơ sở động lực để tiếp tục hướng tới mục tiêu chinh phục những đỉnh cao mới tại Giải vô địch châu Á và Sea Games năm 2027.