Cặp đôi Jack Antonoff - Margaret Qualley 'đường ai nấy đi' sau 3 năm bên nhau

Theo hồ sơ tòa án do hãng tin AP và tạp chí Billboard thu thập, Margaret Qualley và Jack Antonoff đã đệ đơn ly hôn lên Tòa án tối cao Quận Kings ở Brooklyn, New York vào ngày 30/10. Hồ sơ được ghi nhận là vụ kiện hôn nhân thuận tình, không tranh chấp với các điều khoản thỏa thuận từ trước. Nguồn tin từ People cho biết cặp đôi vẫn dành cho nhau sự tôn trọng và sẽ tiếp tục làm bạn bè lâu dài.

Margaret Qualley và Jack Antonoff chính thức ly hôn sau 3 năm về chung nhà.

Động thái này diễn ra 3 tháng sau khi thông tin cặp đôi rạn nứt xuất hiện vào đầu tháng 7/2026. Thời điểm đó, người hâm mộ đặt nghi vấn khi phát hiện con gái minh tinh Andie MacDowell đổi tên tài khoản Instagram và xóa loạt ảnh chụp cùng chồng.

Tin đồn càng có thêm cơ sở khi Jack Antonoff dự tiệc cưới của Taylor Swift và Travis Kelce cùng em gái Rachel Antonoff mà thiếu vắng vợ. Sau khi báo giới đưa tin cả hai ly thân ngày 8/7 do trục trặc tình cảm, đại diện của Margaret đã xác nhận vào ngày 10/7, đồng thời bác bỏ mọi tin đồn ngoại tình hay mất lòng tin giữa cặp đôi.

Trả lời tờ The Guardian cuối tháng 10 trước thềm chặng lưu diễn châu Âu khởi động tại Ý, Jack thừa nhận từng cân nhắc đổi danh sách tiết mục khi phải hát những ca khúc viết về vợ cũ trong album Everyone for Ten Minutes (phát hành tháng 5). Tuy nhiên, anh quyết định giữ nguyên để thực hiện cam kết luôn trung thực về cảm xúc với khán giả.

Nam nghệ sĩ bộc bạch rằng việc trình diễn những giai điệu ấy thực chất mang lại sức mạnh và vẻ đẹp riêng. Anh khẳng định không muốn viết lại quá khứ hay tự lừa dối mình rằng những khoảnh khắc hạnh phúc từng không tồn tại, đồng thời chọn sống trọn với cảm xúc trước công chúng thay vì trốn tránh trong riêng tư.

Nam nhạc sĩ 42 tuổi cho biết anh chọn cách đối diện với những thay đổi trong đời sống cá nhân thông qua âm nhạc.

Trước khi "đường ai nấy đi", cặp đôi từng có chuyện tình đẹp. Cả hai gặp nhau ở một bữa tiệc vào tháng 8/2021, khoảnh khắc được Jack ví như “một bộ phim tình cảm Hallmark” trên chương trình của Howard Stern, trước khi công khai sánh đôi tại tiệc trưa Giải thưởng AFI năm 2022.

Sau màn cầu hôn tại Paris vào tháng 5/2022 với sự chúc phúc từ chị gái nữ diễn viên là Rainey Qualley, họ tổ chức hôn lễ riêng tư tại đảo Long Beach, bang New Jersey vào tháng 8/2023. Đám cưới từng thu hút sự chú ý lớn khi quy tụ dàn sao đình đám gồm Taylor Swift, Lana Del Rey, Channing Tatum, Zoë Kravitz và Cara Delevingne.

Cặp đôi trong ngày cưới tại đảo Long Beach, bang New Jersey vào tháng 8/2023.

Không chỉ đồng hành trong đời sống cá nhân, hai người còn để lại nhiều dấu ấn trong sự nghiệp của nhau. Bên cạnh những thành tựu riêng như Margaret tỏa sáng qua Once Upon a Time in Hollywood, Maid, The Substance hay Jack sở hữu 14 giải Grammy cùng loạt hit với Taylor Swift, Lorde, Sabrina Carpenter, họ vẫn liên tục có những màn kết hợp ăn ý.

Margaret Qualley xuất hiện trong MV “Tiny Moves” (2024) của ban nhạc Bleachers do cô biên đạo và đồng đạo diễn.

Nữ diễn viên từng là “nàng thơ” cho ca khúc Margaret mà Jack đồng sáng tác cùng Lana Del Rey (2023), tự biên đạo kiêm đồng đạo diễn MV Tiny Moves (2024) và thủ vai chính MV You and Forever (2026) của nhóm Bleachers. Tháng 8/2025, cả hai còn hợp tác trong nhạc phim Honey Don’t! của đạo diễn Ethan Coen, ghi dấu lần hiếm hoi Margaret góp giọng dưới nghệ danh Lace Manhattan.