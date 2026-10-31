Cặp đôi đình đám Hollywood chính thức đệ đơn ly hôn sau 3 năm bên nhau

Theo Page Six, Margaret Qualley và Jack Antonoff đã chính thức tiến hành thủ tục ly hôn sau thời gian dài vướng tin đồn rạn nứt. Dựa trên hồ sơ của Tòa án Tối cao New York mà Page Six độc quyền tiếp cận, cặp đôi đã cùng nộp đơn ly hôn vào ngày 30/10. Trong hồ sơ, Margaret Qualley được ghi nhận là nguyên đơn.

Margaret Qualley và Jack Antonoff đã chính thức tiến hành thủ tục ly hôn sau thời gian dài vướng tin đồn rạn nứt.

Cả hai cũng đã nộp thỏa thuận giải quyết các vấn đề liên quan đến cuộc hôn nhân. Tuy nhiên, văn bản này vẫn đang trong quá trình được tòa án xử lý. Một nguồn tin thân cận tiết lộ với Page Six rằng việc ly hôn là điều đã được dự đoán từ trước. Cặp đôi cần thời gian để giải quyết những vấn đề cá nhân và thích nghi với cuộc sống mới trước khi hoàn tất thủ tục pháp lý.

"Họ vẫn dành cho nhau sự tôn trọng sâu sắc, nhưng đều biết chuyện này sớm muộn cũng xảy ra", nguồn tin chia sẻ.

Trước đó, Margaret Qualley và Jack Antonoff bắt đầu vướng tin đồn rạn nứt khi nam nhạc sĩ một mình tham dự đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce vào tháng 7. Theo Page Six, Jack Antonoff được cho là đã tiết lộ với một số khách mời rằng anh và vợ đang xảy ra bất đồng, đồng thời không muốn giả vờ mọi chuyện vẫn tốt đẹp khi cuộc hôn nhân thực tế gặp khó khăn.

Đến ngày 8/7, Page Six xác nhận Margaret Qualley và Jack Antonoff đã ly thân sau gần 3 năm kết hôn. Thời điểm đó, một nguồn tin khẳng định cuộc chia tay không xuất phát từ biến cố nghiêm trọng, đồng thời bác bỏ những tin đồn ngoại tình lan truyền trên mạng xã hội.

"Họ từng có một mối quan hệ đẹp và tràn đầy tình yêu. Đôi khi, mọi chuyện đơn giản là không diễn ra như mong muốn", người này chia sẻ.

Theo một số nguồn tin, những bất đồng trong giao tiếp, lịch trình công việc bận rộn và khoảng cách địa lý được cho là các yếu tố khiến mối quan hệ dần rạn nứt.

Những bất đồng trong giao tiếp, lịch trình công việc bận rộn và khoảng cách địa lý được cho là các yếu tố khiến mối quan hệ dần rạn nứt.

Us Weekly từng đưa tin Margaret Qualley là người chủ động đề nghị chia tay sau khi những nỗ lực cứu vãn cuộc hôn nhân không mang lại kết quả. Đáng chú ý, chỉ vài ngày trước khi thông tin nộp đơn ly hôn được công bố, Jack Antonoff vẫn dành những lời tích cực khi nhắc đến vợ cũ.

Ngày 26/10, nam nhạc sĩ cho biết việc trình diễn những ca khúc viết về Margaret Qualley vẫn là một trải nghiệm "thực sự đẹp đẽ", bất chấp việc cả hai đã chia tay.

Margaret Qualley và Jack Antonoff bắt đầu hẹn hò vào mùa hè năm 2021 sau khi gặp nhau tại một bữa tiệc. Cặp đôi đính hôn vào tháng 5/2022 và tổ chức đám cưới tại New Jersey vào tháng 8/2023. Trước ngày kết hôn, nữ diễn viên từng chia sẻ với Harper's Bazaar về tình yêu dành cho Jack Antonoff: "Đó là cảm giác tuyệt vời nhất trên thế giới. Tôi vừa vô cùng háo hức, vừa cảm thấy bình yên".

Margaret Qualley và Jack Antonoff bắt đầu hẹn hò vào mùa hè năm 2021 sau khi gặp nhau tại một bữa tiệc.

Sau hơn 3 năm kể từ ngày tổ chức hôn lễ, chuyện tình của Margaret Qualley và Jack Antonoff đã đi đến quyết định ly hôn. Dù không còn đồng hành với tư cách vợ chồng, cả hai được cho là vẫn giữ sự tôn trọng dành cho nhau. Theo Page Six, tờ báo đã liên hệ đại diện của Margaret Qualley và Jack Antonoff để đề nghị bình luận về vụ việc.