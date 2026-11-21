Theo Page Six, ngày 20/11, một nguồn tin xác nhận với People rằng nữ diễn viên Zosia Mamet và chồng là diễn viên Evan Jonigkeit đã quyết định đường ai nấy đi sau 10 năm kết hôn.

Zosia Mamet (38 tuổi) từng góp mặt trong Girls và Madame Web, trong khi Evan Jonigkeit (43 tuổi) được biết đến qua The Hunting Wives. Cả hai tổ chức hôn lễ riêng tư tại New York vào năm 2016 và không có con chung. Trước thông tin chia tay, đại diện của Zosia Mamet chưa đưa ra phản hồi, còn phía Evan Jonigkeit từ chối bình luận.

Nữ diễn viên Zosia Mamet và chồng là diễn viên Evan Jonigkeit đã quyết định đường ai nấy đi sau 10 năm kết hôn.

Trong suốt thời gian bên nhau, cặp đôi luôn cố gắng giữ đời sống tình cảm tránh xa sự chú ý của truyền thông. Xuất hiện trong chương trình The Late Show with Stephen Colbert năm 2017, Zosia Mamet từng tiết lộ cô và Evan Jonigkeit đã bí mật đính hôn trước khi tổ chức đám cưới.

"Tôi đã đính hôn trong bí mật. Chúng tôi chỉ muốn đó là chuyện riêng của hai người", nữ diễn viên chia sẻ, đồng thời cho biết gia đình hai bên đều biết về kế hoạch kết hôn.

Đến năm 2024, khi tham gia chương trình Today with Hoda and Jenna, Zosia Mamet tiếp tục giải thích lý do cô và chồng quyết định giữ kín chuyện tình cảm, thậm chí không tiết lộ với các đồng nghiệp trong Girls.

Nữ diễn viên cho biết cả hai sớm nhận ra đây là một mối quan hệ nghiêm túc và có khả năng gắn bó lâu dài. Vì vậy, họ muốn dành khoảng thời gian đầu chỉ cho riêng mình. Dù vậy, những người xung quanh vẫn nhanh chóng nhận thấy tình cảm giữa hai diễn viên.

Đáng chú ý, Zosia Mamet từng chia sẻ một câu chuyện đặc biệt về cuộc sống hôn nhân khi tiết lộ cô và Evan Jonigkeit đã cho bạn gái cũ của nam diễn viên ở nhờ trong nhà. Theo lời Zosia, chồng cô vẫn duy trì tình bạn với những người yêu cũ. Khi một người bạn gái cũ của Evan cùng gia đình gặp khó khăn trong việc tìm nơi ở tại New York, cặp đôi đã đồng ý để họ sử dụng tầng trên của căn nhà.

Trong suốt thời gian bên nhau, cặp đôi luôn cố gắng giữ đời sống tình cảm tránh xa sự chú ý của truyền thông.

Nữ diễn viên thừa nhận ban đầu có phần do dự, nhưng cuối cùng mọi chuyện diễn ra thuận lợi và không gây ảnh hưởng đến cuộc sống chung.

Nữ diễn viên Zosia Mamet và Evan Jonigkeit gặp nhau lần đầu vào năm 2013 khi cùng tham gia vở kịch Really, Really tại sân khấu Off-Broadway. Từ mối duyên công việc, cả hai phát triển tình cảm và tiến đến hôn nhân ba năm sau đó. Sau một thập kỷ gắn bó, thông tin cặp đôi chia tay đánh dấu bước ngoặt trong cuộc sống riêng của hai diễn viên. Tuy nhiên, đến nay, nguyên nhân rạn nứt vẫn chưa được công bố.

Nguyên nhân rạn nứt của Zosia Mamet và Evan Jonigkeit vẫn chưa được công bố.