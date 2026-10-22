Cặp đôi đang nằm tận hưởng giữa thiên nhiên bỗng giật bắn mình, cảnh trước đó mới bất ngờ

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau khoảnh khắc dở khóc dở cười của một đôi nam nữ. Theo đoạn clip ghi lại, cặp đôi đang nằm giữa thiên nhiên, tận hưởng không khí tuyệt vời xung quanh.

(Video ghi lại khoảnh khắc "dở khóc dở cười" của cặp đôi. Nguồn: Lan Thi/Group Hóng Biến Hải Phòng)

Đáng chú ý, một sự việc bất ngờ đã xảy ra khiến cả hai giật bắn mình. Cụ thể, một con khỉ đã nhắm trúng túi đồ của đôi nam nữ này. Nhân lúc cặp đôi mất cảnh giác, con khỉ đã nhanh chóng cướp chiếc túi rồi rời đi.

Con khỉ tiếp cận cặp đôi, rồi nhanh chóng cướp túi đồ.

Đến khi cặp đôi giật mình và nhìn theo thì con khỉ đã chạy đi xa. Khoảnh khắc này được một người dân ghi lại và chia sẻ.

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người không khỏi bật cười trước màn “ra tay” chớp nhoáng của con khỉ, đồng thời thương cho cặp đôi khi chỉ sơ suất trong chốc lát đã bị vị khách không mời lấy mất đồ.

Cặp đôi hoảng hốt khi biết sự tình.

Một số ý kiến hài hước cho rằng con khỉ có vẻ đã quan sát từ trước và chỉ chờ đúng thời điểm để hành động. Trong khi đó, nhiều người cũng nhắc nhau cần cẩn thận bảo quản tư trang khi vui chơi ở những khu vực có khỉ sinh sống, bởi các con vật này có thể bất ngờ tiếp cận để tìm kiếm thức ăn hoặc đồ vật thu hút sự chú ý.

Tình huống tuy khiến đôi nam nữ giật mình nhưng lại mang đến một khoảnh khắc giải trí cho người xem. Qua đó, nhiều người cũng rút ra bài học nhỏ khi đi chơi giữa thiên nhiên: đừng quá mải mê tận hưởng cảnh đẹp mà quên để mắt đến đồ đạc cá nhân.