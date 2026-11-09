Cặp đôi cùng yêu một phụ nữ, hé lộ cuộc hôn nhân 'tay ba' đầy bất ngờ

Theo PEOPLE, người phụ nữ tên Margaret French và người đàn ông Cody Coppola quen nhau thông qua ứng dụng hẹn hò Tinder. Ban đầu, cuộc gặp của họ chỉ được xác định là một mối quan hệ không ràng buộc, bởi cả hai đều chưa có ý định tìm kiếm tình yêu lâu dài.

Tuy nhiên, sau lần gặp đầu tiên, cả hai nhanh chóng cảm thấy hợp nhau và tiếp tục duy trì mối quan hệ. Margaret cho biết trước đó cô từng có trải nghiệm trong những mối quan hệ không độc quyền, tức một người có thể đồng thời có nhiều bạn tình. Trong khi đó, Cody lớn lên trong môi trường có quan niệm tình cảm truyền thống hơn nên ban đầu khá xa lạ với hình thức này.

Dù vậy, theo thời gian, hai người bắt đầu trò chuyện về khả năng mở rộng mối quan hệ. Margaret tiết lộ Cody biết cô là người song tính và từng có quan hệ tình cảm với cả nam lẫn nữ. Sau đó, cả hai cùng tìm hiểu những phụ nữ khác trong khoảng 9 tháng trước khi gặp Janie Coppola.

Margaret French, Cody Coppola và Janie Coppola. Ảnh: Brian Storey.

Sự xuất hiện của Janie khiến mối quan hệ giữa họ dần thay đổi.

Ban đầu, Margaret và Cody tiếp cận Janie trong một mối quan hệ thiên về tình dục. Tuy nhiên, Margaret và Janie nhanh chóng trở thành bạn thân. Janie ngày càng dành nhiều thời gian ở căn hộ của Margaret và Cody, đến mức việc tiếp tục trả tiền thuê căn hộ riêng không còn cần thiết.

Margaret nhớ lại, cả ba thường xuyên ở bên nhau, cùng làm mọi việc và dần nhận ra họ đang yêu người phụ nữ này. Janie là người đầu tiên nói lời yêu với Margaret. Khoảng một tuần sau, cô tiếp tục bày tỏ tình cảm với Cody. Đây cũng là thời điểm cả ba nhận ra họ cần nghiêm túc bàn bạc về tương lai của một mối quan hệ tình cảm ba người.

Margaret cho biết để duy trì mối quan hệ, cả ba phải thường xuyên trò chuyện, chia sẻ cảm xúc và thống nhất những nguyên tắc chung.

Margaret French, Cody Coppola và Janie Coppola. Ảnh: Brian Storey.

Ngay cả những chuyện tưởng chừng rất nhỏ cũng được họ cân nhắc. Chẳng hạn, khi cùng di chuyển bằng ô tô, cả ba sẽ thay phiên nhau ngồi ở ghế phụ để không tạo cảm giác một người được ưu tiên hơn những người còn lại. Những vấn đề quan trọng hơn như sự công bằng, bình đẳng trong tình cảm cũng được thảo luận kỹ lưỡng.

Theo Margaret, dù Cody và cô đã hẹn hò với nhau lâu hơn Janie khoảng một năm rưỡi, cả ba vẫn muốn mọi người có vị trí ngang bằng trong mối quan hệ. Cô cho rằng việc liên tục trao đổi, kiểm tra cảm xúc của nhau và thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ là điều cần thiết để duy trì gia đình ba người.

Đám cưới đặc biệt sau gần 10 năm bên nhau

Trước khi mối quan hệ ba người hình thành, Margaret và Cody đã đính hôn. Khi cả hai chuẩn bị tiến tới hôn nhân, Janie cũng có mặt và tham gia vào quá trình chuẩn bị.

Margaret cho biết thời điểm ấy không có ai cảm thấy bị tổn thương hay ghen tuông. Cả ba đều khá hài lòng với tình trạng mối quan hệ của mình.

Ban đầu, Margaret và Cody tổ chức một lễ cưới nhỏ với 14 người tham dự, trong đó có cả Janie. Tuy nhiên, họ luôn mong muốn một ngày nào đó sẽ tổ chức một buổi lễ lớn hơn để có thể mời đông đủ bạn bè, người thân.

Bảy năm sau, khi quyết định thực hiện mong muốn này, cả ba nhận ra đám cưới nên là dịp để tất cả cùng đứng bên nhau.

Vào tháng 10/2025, Margaret, Cody và Janie tổ chức một lễ cưới chung. Hình ảnh về buổi lễ sau đó được Margaret chia sẻ trên Instagram, nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Đám cưới của Margaret French, Cody Coppola và Janie Coppola. Ảnh: Brian Storey.

Margaret cho biết cô hiểu sẽ có người thắc mắc vì sao ba người lại cần tổ chức đám cưới, trong khi pháp luật Mỹ không cho phép nhiều hơn hai người kết hôn hợp pháp với nhau.

Trên thực tế, Margaret và Cody là hai người có đăng ký kết hôn hợp pháp. Còn Janie có mối quan hệ hôn nhân mang tính nghi lễ với cả hai, chứ không có tư cách người phối ngẫu hợp pháp theo luật.

Cả ba đã chuẩn bị nhiều giấy tờ liên quan đến di chúc, bảo hiểm nhân thọ và giấy ủy quyền để bảo vệ quyền lợi của nhau. Tuy nhiên, Margaret thừa nhận họ sẽ không bao giờ có được mức độ bảo đảm pháp lý như một cuộc hôn nhân được pháp luật công nhận.

Dù vậy, với cả ba, buổi lễ vẫn mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là dịp để họ chứng minh với bạn bè, gia đình và mọi người rằng mối quan hệ của mình là nghiêm túc, đồng thời công khai gia đình mà họ đã cùng xây dựng.

Margaret chia sẻ trước đây cô luôn gọi Cody là chồng, Cody gọi cô là vợ, còn Janie được giới thiệu là bạn gái của cả hai. Sau buổi lễ lớn, cả ba thống nhất xem nhau là những người bạn đời.

Margaret mô tả ngày cưới là một ngày hoàn hảo. Thời tiết thuận lợi, khách mời vui vẻ và không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Điều khiến Margaret hạnh phúc nhất là được chứng kiến bạn bè và người thân từ nhiều nơi khác nhau gặp gỡ, trò chuyện và hòa nhập với nhau.

Cô cho biết nhiều người quan trọng trong cuộc sống của cả ba trước đó chưa từng có cơ hội gặp mặt. Vì vậy, đám cưới không chỉ là dịp kỷ niệm tình yêu mà còn giúp họ kết nối những người thân yêu thành một gia đình lớn hơn.