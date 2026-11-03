Cặp đôi cùng bị người yêu cũ phản bội, 3 tháng sau vỡ òa đón một sự kiện bất ngờ

Theo PEOPLE, Brett và Tracy Denson, hiện đều 25 tuổi, gần đây thu hút sự chú ý trên TikTok khi chia sẻ câu chuyện tình yêu có khởi đầu khá trớ trêu. Cả hai cho biết những mối quan hệ độc hại từng trải qua đã vô tình đưa họ đến với nhau.

Tracy nói với PEOPLE rằng nếu không bị phản bội, cô có lẽ đã không gặp được người đàn ông mà mình gọi là tình yêu của đời mình.

Tracy và Brett Denson trong ngày cưới. (Ảnh: Alison White Photography)

Phát hiện người yêu cũ từng phản bội cả hai với nhau

Câu chuyện bắt đầu vào ngày Valentine năm 2020. Khi đó, Tracy 19 tuổi, còn Brett 20 tuổi. Hai người tình cờ trò chuyện tại một bữa tiệc ở trường đại học.

Tracy chú ý đến Brett vì anh là chủ tịch hội nam sinh nhưng lại không có bạn hẹn trong ngày Valentine, cũng không ăn mặc theo chủ đề của buổi tiệc. Cô vui vẻ trêu chọc anh về điều này.

Brett sau đó chia sẻ rằng anh không có tâm trạng đón Valentine bởi mối quan hệ trước đó vừa kết thúc hai ngày. Nguyên nhân là bạn gái cũ đã không chung thủy.

Nghe vậy, Tracy cũng kể rằng cô đang trải qua một cuộc chia tay. Bạn trai cũ của cô từng ngoại tình với một đồng nghiệp.

Tracy và Brett Denson trong ngày cưới. (Ảnh: Alison White Photography)

Khi tiếp tục trò chuyện, cả hai bắt đầu nhận ra những chi tiết bất thường. Brett nói bạn gái cũ cũng từng phản bội anh với một người đàn ông làm cùng nơi.

Tracy lập tức hỏi người phụ nữ đó làm việc ở đâu. Khi Brett nhắc đến tên và nơi làm việc của cô gái, Tracy sững sờ nhận ra đó chính là bạn gái cũ của anh. Người đàn ông mà cô từng yêu cũng chính là người đã ngoại tình với bạn gái Brett.

Tracy kể rằng khoảnh khắc ấy khiến cô có cảm giác như bị ai đó đánh mạnh vào người. Cả hai không ngờ rằng những người yêu cũ của mình lại từng có quan hệ tình cảm với nhau.

Sau khi phát hiện sự thật, Brett và Tracy rời khỏi bữa tiệc. Họ dành khoảng 6 tiếng, từ nửa đêm đến 6h sáng, để trò chuyện về mọi thứ.

Tracy cho biết hai người nhanh chóng cảm thấy đồng điệu. Trong chuyến đi hôm đó, Brett bất ngờ hỏi cô về con người thật của mình, thay vì chỉ nói về những chuyện không vui trong quá khứ.

Câu hỏi ấy khiến Tracy nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với Brett. Cô thậm chí tin rằng mình sẽ kết hôn với anh ngay từ lần gặp đầu tiên.

Từ cuộc gặp tình cờ đến đám cưới có cả người yêu cũ

Trong khi Brett mô tả cảm xúc của mình là tình yêu sét đánh, Tracy ban đầu vẫn khá dè dặt. Cô lo ngại cả hai chỉ đang gắn kết với nhau vì cùng trải qua tổn thương tình cảm nên đã tạm xếp Brett vào nhóm bạn.

Tuy nhiên, sau một thời gian tìm hiểu, Tracy nhận ra mối quan hệ giữa họ không đơn thuần là sự đồng cảm sau những cuộc chia tay.

Đến tháng 5/2020, khoảng 3 tháng sau lần gặp đầu tiên, cả hai chính thức hẹn hò và gắn bó với nhau từ đó.

Tracy và Brett Denson trong ngày cưới. (Ảnh: Alison White Photography)

Hai năm sau, Brett cầu hôn Tracy trong một khung cảnh lãng mạn trên sân băng ở Colorado. Anh bí mật đưa gia đình hai bên cùng người bạn thân của Tracy từ Utah đến để chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt.

Ngày 17/9/2022, cặp đôi tổ chức đám cưới tại Colorado. Điều khiến câu chuyện tiếp tục gây chú ý là cả hai còn gửi lời mời đến những người yêu cũ từng phản bội mình.

Tracy thừa nhận đó là một hành động có phần trẻ con của hai người khi ấy mới 22 tuổi. Tuy nhiên, cô cũng hài hước cho rằng chính những người cũ đã vô tình đưa họ đến với nhau. Dĩ nhiên, cả hai người được mời đều không đến dự.

Hiện Brett và Tracy đã có một cậu con trai 2 tuổi tên Maverik và đang chờ đón thêm một bé trai nữa.

Nhìn lại hành trình của mình, Tracy cho rằng những điều tốt đẹp nhất đôi khi lại bắt đầu từ những khoảnh khắc tồi tệ nhất. Cô và chồng hiện có một gia đình hạnh phúc, đúng như cái kết mà cả hai từng không nghĩ tới sau những cuộc tình đổ vỡ.