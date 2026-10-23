Cặp đôi có hành động nhạy cảm trên xe tuk-tuk ở Phuket, gây tranh cãi

Theo bài viết đăng ngày 9/6 của Khaosod English, vụ việc được chú ý sau khi một trang Facebook chia sẻ video ghi lại cảnh cặp đôi thể hiện những cử chỉ thân mật trên xe. Một người bạn đi cùng được cho là đã thay phiên quay phim, ghi lại những hình ảnh này.

Sau khi bài đăng xuất hiện, trang Facebook tiếp tục chia sẻ thêm một số hình ảnh trong phần bình luận. Những bức ảnh dường như cho thấy hai du khách có hành vi gợi dục trên chiếc tuk-tuk đang chạy trên đường công cộng thuộc tỉnh Phuket.

Hình ảnh nhạy cảm của cặp đôi gây phẫn nộ. Ảnh: Khaosod English,

Trong các hình ảnh, người phụ nữ ngồi dạng chân trên người đàn ông. Cả hai có những cử chỉ đụng chạm cơ thể và hành động mà nhiều người xem cho là không phù hợp, nhất là khi sự việc diễn ra ngay trước mắt những người tham gia giao thông khác.

Các hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý và làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Nhiều người chỉ trích hành vi của cặp đôi, cho rằng những cử chỉ thân mật mang tính gợi dục không phù hợp với không gian công cộng. Một số ý kiến khác bày tỏ lo ngại rằng những sự việc tương tự có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của Phuket – điểm đến du lịch nổi tiếng của Thái Lan.

Vụ việc một lần nữa làm nóng tranh luận về cách ứng xử của du khách tại những địa điểm công cộng, đặc biệt ở các khu du lịch đông người.