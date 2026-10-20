Cặp đôi 'Bỗng Dưng Muốn Khóc' Lương Mạnh Hải - Tăng Thanh Hà hội ngộ

Mới đây, Lương Mạnh Hải chia sẻ đoạn clip ăn uống cùng Tăng Thanh Hà tại nhà riêng, kèm dòng trạng thái hài hước: “Ngoan thì cái gì cũng có. Ăn riêu cua nhưng không hề cua gắt. Cảm ơn siêu đầu bếp 10 sao Hà Tăng”.

Màn hội ngộ nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả, đặc biệt là những người từng yêu mến cặp đôi Trúc - Bảo Nam trong Bỗng Dưng Muốn Khóc. Dưới bài đăng, nhiều người bày tỏ sự thích thú khi chứng kiến hai diễn viên vẫn thân thiết sau nhiều năm. Một khán giả bình luận: “Bảo Nam sướng nha, đến giờ vẫn được Trúc nấu cho ăn, tình bạn thật đáng quý!”. Người khác viết: “Bầu trời tuổi thơ của mình, tôi mê 2 bạn Bỗng Dưng Muốn Khóc”. Có người còn nhớ lại quãng thời gian cùng bạn bè theo dõi từng tập phim, sau đó bàn luận về những tình tiết nổi bật.

Lương Mạnh Hải - Tăng Thanh Hà hội ngộ tại nhà riêng.

Những bình luận này cho thấy sức sống của Bỗng Dưng Muốn Khóc vẫn còn nguyên trong ký ức của một bộ phận khán giả. Không chỉ gắn với một tác phẩm truyền hình ăn khách, Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà còn trở thành cặp bạn diễn được yêu mến nhờ sự ăn ý trên màn ảnh và tình bạn được duy trì ngoài đời.

Ra mắt năm 2008, Bỗng Dưng Muốn Khóc do đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thực hiện, xoay quanh Trúc, cô gái có hoàn cảnh khó khăn nhưng mạnh mẽ, lạc quan và dành tình yêu đặc biệt cho sách. Cuộc sống của Trúc thay đổi khi cô gặp Bảo Nam, chàng công tử nhà giàu quen hưởng thụ, phải học cách tự lập sau những biến cố gia đình.

Trong phim, Tăng Thanh Hà đảm nhận vai Trúc, còn Lương Mạnh Hải vào vai Bảo Nam. Sự đối lập giữa cô gái bán sách dạo và chàng trai giàu có tạo nên nhiều tình huống hài hước, đồng thời mở ra câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, giàu cảm xúc. Bộ phim trở thành dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của cả hai, đưa tên tuổi họ đến gần hơn với đông đảo khán giả truyền hình.

Lương Mạnh Hải - Tăng Thanh Hà trong Bỗng Dưng Muốn Khóc.

Sau thành công của Bỗng Dưng Muốn Khóc, Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà tiếp tục hợp tác trong phim điện ảnh Đẹp Từng Centimet năm 2009. Tác phẩm kể câu chuyện về Ngô Đồng, cô gái nuôi ước mơ trở thành diễn viên, và Quang Hy, chàng trai có nhiều mưu mẹo nhưng dần nảy sinh tình cảm với cô. Bộ phim đạt doanh thu khoảng 10,1 tỷ đồng, tiếp tục ghi dấu sự kết hợp của hai diễn viên.

Sau gần hai thập kỷ, cuộc sống của Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà đã có nhiều thay đổi. Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn năm 2012, hiện có ba con và dành nhiều thời gian cho gia đình, kinh doanh. Dù rút lui khỏi hoạt động diễn xuất trong thời gian dài, cô vẫn nhận được sự quan tâm mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Năm 2026, nữ diễn viên xác nhận trở lại màn ảnh rộng với vai Nam Phương Hoàng hậu trong Hoàng Hậu Cuối Cùng.

Trong khi đó, Lương Mạnh Hải tiếp tục theo đuổi nghệ thuật nhưng không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh. Sau những vai diễn nổi bật, anh chuyển hướng sang viết kịch bản, đạo diễn và sản xuất phim, từng thực hiện Hoa Hậu Giang Hồ năm 2019.

Việc Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà hội ngộ tại nhà riêng vì thế khiến nhiều khán giả vui mừng. Sau 18 năm kể từ Bỗng Dưng Muốn Khóc, cả hai không chỉ lưu giữ những kỷ niệm đẹp trên màn ảnh mà còn duy trì tình bạn thân thiết, trở thành một trong những cặp bạn diễn được công chúng nhớ đến khi nhắc về phim truyền hình Việt Nam những năm 2000.