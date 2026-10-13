Cặp đôi bị tòa án hủy hôn nhân vì lời thề không ai ngờ tới

Theo Reuters, lễ cưới của cặp đôi này diễn ra ở thành phố Zwolle, Hà Landiễn ra ngày 19/4/2025. Cặp đôi nhờ một người bạn làm chủ hôn trong buổi lễ và mong muốn có không khí vui vẻ, gần gũi thay vì nghi thức quá trang trọng.

Trong lễ cưới, người chủ hôn hỏi chú rể có hứa sẽ luôn ở bên cô dâu, cùng nhau trưởng thành, yêu thương và hỗ trợ nhau ngay cả khi cuộc sống khó khăn hay không. Với cô dâu, người này hỏi liệu cô có tiếp tục lựa chọn chú rể, cùng anh chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống.

Cả hai đều trả lời đồng ý. Sau đó, người chủ hôn tuyên bố họ không chỉ là vợ chồng mà còn là một đội, là tình yêu và chốn bình yên của nhau.

Tuy nhiên, những lời phát biểu này không đáp ứng đầy đủ yêu cầu của luật pháp Hà Lan.

Đám cưới tưởng trọn vẹn, cặp đôi bất ngờ bị tòa tuyên vô hiệu. Ảnh minh họa

Theo quy định, hai người kết hôn phải chính thức tuyên bố trước người chủ hôn và các nhân chứng rằng họ chấp nhận nhau làm vợ chồng, đồng thời cam kết thực hiện những nghĩa vụ pháp lý của hôn nhân.

Tòa án xác định nội dung bắt buộc này đã không được thực hiện trong buổi lễ. Vì vậy, dù hôn nhân đã được ghi nhận trong sổ hộ tịch, cơ quan công tố vẫn đề nghị xóa đăng ký kết hôn.

Cặp đôi cho biết họ tin rằng lễ cưới đã diễn ra hợp pháp. Họ cũng cho rằng sai sót không xuất phát từ mình, bởi một viên chức đăng ký kết hôn của thành phố có mặt tại buổi lễ nhưng không yêu cầu bổ sung lời tuyên bố bắt buộc.

Hai người đề nghị tòa án cho phép giữ nguyên ngày 19/4/2025 làm ngày cưới vì đây là dấu mốc kỷ niệm 10 năm bên nhau.

Tuy nhiên, tòa án không chấp thuận. Thẩm phán cho biết hiểu được ý nghĩa tình cảm của ngày cưới đối với hai người, nhưng không thể bỏ qua những quy định pháp luật.

Đáng chú ý, cặp đôi cũng phản bác thông tin cho rằng người chủ hôn đã sử dụng bài phát biểu do ChatGPT viết. Theo lời họ, người bạn chỉ dùng công cụ AI để kiểm tra xem nội dung có đáp ứng yêu cầu pháp lý hay không.

Sau khi phát hiện thiếu phần tuyên bố bắt buộc trong bản ghi âm buổi lễ, chính quyền thành phố đã chuyển vụ việc cho cơ quan công tố. Cơ quan này sau đó đề nghị tòa án hủy đăng ký kết hôn.

Theo thông tin được truyền thông Hà Lan đăng tải, cặp đôi đã tổ chức lại lễ cưới tại tòa thị chính vào tháng 7/2025 để chính thức trở thành vợ chồng theo pháp luật.

Vụ việc cho thấy một nghi thức cưới dù giàu cảm xúc và được cả hai bên đồng thuận vẫn có thể không được công nhận nếu thiếu những thủ tục pháp lý bắt buộc. ChatGPT không phải nguyên nhân pháp lý trực tiếp khiến hôn nhân bị tuyên vô hiệu; vấn đề cốt lõi là lời tuyên bố theo luật đã không được thực hiện.