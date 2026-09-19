Cặp đôi bị phạt mỗi người 100 roi vì ngoại tình và cái kết bất ngờ

Một cặp đôi tại tỉnh Aceh bị tuyên phạt 100 roi mỗi người sau khi bị kết tội ngoại tình theo các quy định Sharia. Hình phạt được thi hành công khai trước đám đông tại Banda Aceh, trong đó người phụ nữ bật khóc và gục xuống vì đau đớn.

Tòa án Sharia Banda Aceh, thủ phủ tỉnh Aceh, tuyên án đối với cặp đôi hồi tháng 8. Đến ngày 17/9, bản án được thi hành công khai trước sự chứng kiến của nhiều người. Trong những hình ảnh được ghi lại tại hiện trường, người phụ nữ nhiều lần nhăn mặt vì đau đớn, đưa tay lên cầu xin trong lúc người thi hành án chuẩn bị tiếp tục đánh roi. Sau đó, người phụ nữ bật khóc và gục xuống khi hình phạt tiếp diễn.

Người đàn ông cũng không thể chịu đựng liên tục. Khi đã nhận 60 roi, hình phạt phải tạm dừng để ông có thời gian hồi phục trước khi tiếp tục.

Người phụ nữ đang chịu hình phạt đánh roi công khai vì tội ngoại tình. Ảnh: Zuma press wire

Darma Mustika, một quan chức cấp cao của cơ quan công tố khu vực, cho biết việc thi hành án được tạm ngưng nhằm giúp người đàn ông nghỉ ngơi. Sau đó, hình phạt tiếp tục cho đến khi đủ 100 roi theo phán quyết của tòa.

Aceh là tỉnh duy nhất tại Indonesia được áp dụng luật Sharia trên phạm vi rộng. Các quy định này được chính quyền địa phương thực thi song song với hệ thống pháp luật quốc gia.

Theo luật Sharia tại Aceh, ngoại tình nằm trong nhóm hành vi có thể bị xử phạt bằng hình thức đánh roi. Một số hành vi khác như đánh bạc, uống rượu hay có cử chỉ thân mật giữa nam và nữ chưa kết hôn cũng có thể bị xử lý.

Đáng chú ý, việc thi hành hình phạt trước công chúng được cho là nhằm tạo tác dụng răn đe đối với cộng đồng. Những người bị kết án phải chịu hình phạt trước sự chứng kiến của đông người.

Theo The Sun trường hợp trên không phải lần đầu hình phạt đánh roi được thực hiện tại Aceh trong thời gian gần đây. Vài tuần trước, 4 người gồm 2 nam và 2 nữ cũng bị phạt 100 roi mỗi người sau khi bị kết tội ngoại tình. Một người đàn ông khác bị phạt 20 roi vì uống rượu.