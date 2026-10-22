Cặp đôi bị ngân hàng sa thải sau khi kết hôn, lý do gây tranh cãi dữ dội

Theo AP, Silvia Carlucci và Domenico Fabiani đều 41 tuổi, đã làm việc tổng cộng 25 năm tại Viện Công trình Tôn giáo (IOR), thường được gọi là ngân hàng Vatican. Hai người có ba con nhỏ từ các mối quan hệ trước đó.

Cặp đôi cho biết họ đã thông báo với cấp quản lý về kế hoạch kết hôn từ tháng 2/2024, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết để những cuộc hôn nhân trước được Giáo hội Công giáo tuyên bố vô hiệu. Theo lời kể của Carlucci, ban đầu, cấp trên còn chúc mừng và bày tỏ sự vui mừng trước quyết định lập gia đình của hai người.

Nhiều người tại Tòa Thánh Vatican đã không khỏi bất ngờ khi ngân hàng Vatican sa thải một cặp đôi trẻ có tổng cộng ba con nhỏ, sau khi quy định nội bộ mới có hiệu lực, cấm nhân viên kết hôn với nhau. Nguồn: AP

Tuy nhiên, ngày 2/5/2024, ban lãnh đạo ngân hàng công bố quy định nhân sự mới, theo đó nhân viên IOR kết hôn với một nhân viên khác của ngân hàng hoặc người làm việc tại bất kỳ cơ quan nào thuộc Thành quốc Vatican có thể bị chấm dứt hợp đồng lao động.

Cặp đôi cho biết họ bất ngờ trước thay đổi này, bởi kế hoạch kết hôn đã được thông báo từ trước. Hai người cũng cho rằng họ không thể lựa chọn phương án một người nghỉ việc để người còn lại tiếp tục làm việc, do phải đảm bảo các nghĩa vụ tài chính với con cái, người bạn đời cũ và khoản vay mua nhà.

Sau lễ cưới ngày 31/8/2024, ngân hàng chính thức chấm dứt hợp đồng lao động của cả hai vào ngày 1/10 cùng năm.

Phía IOR bảo vệ quy định trên, cho rằng đây là biện pháp cần thiết để bảo đảm tính minh bạch, công bằng và ngăn ngừa xung đột lợi ích. Với quy mô chỉ khoảng 100 nhân viên và một chi nhánh, ngân hàng cho rằng việc hai nhân viên trở thành vợ chồng có thể làm nảy sinh nghi ngại về sự thiên vị trong quản lý.

Dù vậy, vụ việc vấp phải sự phản đối từ Hiệp hội Nhân viên Giáo dân Vatican. Tổ chức này cho rằng quy định có thể xâm phạm các quyền cơ bản của người lao động, đồng thời đặt câu hỏi về tính tương thích của chính sách với những nguyên tắc pháp lý của Vatican và Giáo hội Công giáo.

Tháng 1/2025, Carlucci và Fabiani đưa vụ việc ra tòa án Vatican, yêu cầu xem xét tính hợp pháp của quyết định sa thải. Hai người cũng từng gửi thư trực tiếp cho Giáo hoàng Francis với hy vọng ông can thiệp, nhưng không nhận được phản hồi.

Carlucci cho biết gia đình vẫn là ưu tiên hàng đầu của hai người, bất chấp những khó khăn phát sinh sau đám cưới. Bà mong muốn được trở lại làm việc, nhưng khẳng định quyết định xây dựng gia đình không phải điều họ hối tiếc.

Theo hãng tin AP, đến tháng 11/2025, cặp đôi đã được nhận trở lại làm việc theo một thỏa thuận dàn xếp. Hiệp hội Nhân viên Giáo dân Vatican gọi đây là chiến thắng của lẽ phải.