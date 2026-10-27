Cặp đôi bị bắt vì hành vi dung tục tại nghĩa trang, video ghi lại cảnh đối chất gây phẫn nộ

Theo South China Morning Post, vụ việc được chú ý sau khi một đoạn video dài 38 giây lan truyền trên mạng. Trong clip, một người đàn ông khỏa thân đứng quay lưng về phía camera, trong khi một phụ nữ mặc quần áo không đầy đủ ngồi trên bia mộ.

Người phụ nữ quay video tiến đến đối chất, lớn tiếng trách móc cặp đôi. Cô nói rằng đã từng bắt gặp hai người có hành vi tương tự tại đây và cảnh báo sẽ gọi cảnh sát.

Trước sự chất vấn, người đàn ông vội mặc lại quần, đồng thời lên tiếng xin lỗi. Tuy nhiên, người quay video không chấp nhận lời xin lỗi và tiếp tục chỉ trích cả hai vì có hành vi thiếu tôn trọng nơi an nghỉ của người đã khuất.

Ảnh minh họa/SCMP

Cặp đôi không phải vợ chồng

Ngày 24/3/2026, cảnh sát trưởng bang Penang, ông Azizee Ismail, cho biết hai người đã bị bắt tại khu vực George Town vào tối 23/3. Theo thông tin ban đầu, người đàn ông khoảng ngoài 50 tuổi, còn người phụ nữ ở độ tuổi ngoài 30. Hai người không phải vợ chồng.

Cảnh sát cho biết vụ việc được điều tra theo các quy định của Bộ luật Hình sự Malaysia liên quan đến hành vi khiếm nhã nơi công cộng và xúc phạm sự đoan trang. Cặp đôi bị tạm giam ba ngày để phục vụ công tác điều tra.

Sự việc được cho là xảy ra tại nghĩa trang người Hoa Batu Gantung, thuộc khu vực Ayer Itam, bang Penang. Ban quản lý nghĩa trang xác nhận đã nắm được vụ việc và có báo cáo với cảnh sát.

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến nhiều người bày tỏ sự bất bình. Không ít ý kiến cho rằng nghĩa trang là nơi tưởng niệm người đã khuất, vì vậy hành vi thân mật dung tục tại đây không chỉ vi phạm chuẩn mực nơi công cộng mà còn thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với người đã qua đời.

Cặp đôi bị tuyên án một năm tù

Theo hãng thông tấn quốc gia Malaysia Bernama và South China Morning Post, hai người sau đó đã nhận tội trước tòa. Người đàn ông 58 tuổi, M. Jegathesan, và người phụ nữ 37 tuổi, Halila Abu Bakar, mỗi người bị tuyên phạt 12 tháng tù vì hành vi khiếm nhã nghiêm trọng nơi công cộng tại nghĩa trang Batu Gantung.

Vụ việc tiếp tục gây tranh luận trên mạng xã hội Malaysia, đặc biệt về ý thức ứng xử nơi công cộng và giới hạn của hành vi cá nhân tại những địa điểm mang ý nghĩa tâm linh, tưởng niệm.