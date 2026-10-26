Cáp điện Taya (TYA): Dòng tiền kinh doanh âm gần 290 tỷ đồng, nợ vay tăng mạnh

Công ty CP Dây và Cáp điện Taya Việt Nam (mã chứng khoán: TYA) ghi nhận doanh thu thuần 860 tỷ đồng trong quý III/2026, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt 25,1 tỷ đồng, chỉ tăng 8,1%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 2.176,8 tỷ đồng, tăng 30,5%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 85,2 tỷ đồng, tăng 7,3%. Chênh lệch giữa tốc độ tăng doanh thu và lợi nhuận cho thấy áp lực chi phí đang ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Dư nợ vay của Cáp điện Taya tăng lên gần 1.200 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.

Cáp điện Taya là thành viên của Tập đoàn Taya Đài Loan, hoạt động tại Việt Nam từ tháng 7/1995. Doanh nghiệp chuyên sản xuất dây và cáp điện phục vụ ngành điện, điện tử, động cơ, máy biến áp, ô tô và xe máy. Danh mục sản phẩm gồm cáp trung thế đến 36 kV, cáp điều khiển, cáp chống cháy và dây điện tử.

Trong quý III, giá vốn hàng bán tăng gần 279,2 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 788,3 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 71,7 tỷ đồng, tăng 35,7%, thấp hơn tốc độ tăng doanh thu. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 9,41% xuống 8,34%.

Chi phí tài chính tăng từ 13,4 tỷ đồng lên 31,5 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay đạt 20,4 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ. Do đó, dù doanh thu tăng thêm hơn 298 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chỉ tăng gần 1,9 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng, lợi nhuận gộp tăng 22,3%, lên 208,6 tỷ đồng, nhưng biên lợi nhuận gộp giảm từ 10,22% xuống 9,58%. Chi phí tài chính tăng 64,7%, đạt 69,1 tỷ đồng; riêng lãi vay tăng 71,1%, lên 49 tỷ đồng.

Doanh nghiệp còn ghi nhận 20,1 tỷ đồng lỗ chênh lệch tỷ giá, trong khi lãi tỷ giá đạt 9,8 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, doanh thu tài chính đạt 37,9 tỷ đồng, chủ yếu từ 28,1 tỷ đồng lãi tiền gửi, góp phần hỗ trợ lợi nhuận.

Tại ngày 30/09/2026, tổng tài sản của Cáp điện Taya đạt 2.120,3 tỷ đồng, tăng 32,7% so với đầu năm. Trong đó, phải thu khách hàng đạt 585,5 tỷ đồng, tăng 67,1%; tổng các khoản phải thu ngắn hạn sau dự phòng đạt 645,2 tỷ đồng.

Hàng tồn kho sau dự phòng tăng 37,6%, lên 625 tỷ đồng. Đáng chú ý, thành phẩm tồn kho tăng từ 209,2 tỷ đồng lên 365,7 tỷ đồng, tương đương 74,8%. Tổng giá trị phải thu khách hàng và hàng tồn kho sau dự phòng vượt 1.210 tỷ đồng, chiếm khoảng 57,1% tổng tài sản.

Sự gia tăng của các khoản mục này kéo theo áp lực vốn lưu động. Trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm gần 290 tỷ đồng, mức âm tăng gần 150 tỷ đồng so với cùng kỳ. Biến động các khoản phải thu làm giảm dòng tiền khoảng 265,5 tỷ đồng, trong khi hàng tồn kho làm giảm thêm 170,5 tỷ đồng. Phần tăng các khoản phải trả chỉ bù đắp được 86,7 tỷ đồng.

Để bổ sung vốn, doanh nghiệp vay mới 2.442,1 tỷ đồng và trả nợ gốc 2.109,6 tỷ đồng trong kỳ, tương ứng vay ròng khoảng 332,5 tỷ đồng. Đến cuối tháng 9, dư nợ vay đạt 1.189 tỷ đồng, tăng 38,7% so với đầu năm và bằng khoảng 1,77 lần vốn chủ sở hữu. Toàn bộ dư nợ là vay ngắn hạn.

Tổng nợ phải trả đạt 1.449,3 tỷ đồng, chiếm 68,4% tổng nguồn vốn. Dù vậy, doanh nghiệp vẫn có 92,6 tỷ đồng tiền và tương đương tiền cùng 516,7 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn. Tổng hai khoản đạt khoảng 609,2 tỷ đồng, gần như không đổi so với đầu năm.

Một điểm hỗ trợ khác là tiền người mua trả trước tăng từ 31,3 tỷ đồng lên 155,7 tỷ đồng. Trong kỳ, Cáp điện Taya cũng chi 52,2 tỷ đồng trả cổ tức. Theo thông báo của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), cổ tức năm 2025 được thanh toán bằng tiền với tỷ lệ 17%, tương đương 1.700 đồng/cổ phiếu, từ ngày 10/07/2026.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TYA chốt phiên 26/10/2026 tại 16.800 đồng/cổ phiếu, không thay đổi so với giá tham chiếu. Khối lượng giao dịch trong phiên chỉ đạt 600 cổ phiếu, thấp hơn đáng kể so với khối lượng khớp lệnh bình quân 10 phiên là 7.600 cổ phiếu.

Với mức giá này, TYA có P/E 5,75 lần và P/B 0,94 lần, trong khi giá trị sổ sách đạt 17.940 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản thấp cho thấy giao dịch cổ phiếu còn trầm lắng, trong bối cảnh nhà đầu tư có thể tiếp tục theo dõi diễn biến lợi nhuận, dòng tiền kinh doanh và nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp trong các kỳ tới.