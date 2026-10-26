Cấp điện lưới quốc gia cho 100% hộ dân ở bản Lòm-K.Chăm, xã Dân Hóa

Ngày 26/10/2026, Điện lực Minh Hóa (Công ty Điện lực Quảng Trị) chính thức đóng điện lưới quốc gia để cấp điện cho 100% hộ dân sinh sống tại bản Lòm-K.Chăm, xã Dân Hóa - Ảnh: V.Minh

Cụ thể, từ nguồn vốn của dự án "Hoàn thiện lưới điện trung, hạ áp khu vực Đội quản lý điện Minh Hóa năm 2026”, Điện lực Minh Hóa đã chủ động bố trí gần 660 triệu đồng để xây dựng mới 1 TBA 50kVA - 22/0,4kV; 7 móng đơn hạ thế; 14 cột đôi hạ thế; 28 cột bê tông ly tâm PC.I-8,5-160-4,3; 7 cột bê tông ly tâm PC.I-8,5-160-2,5; 798m cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x70mm2…

Từ việc xây dựng thêm hệ thống hạ tầng lưới điện này, Điện lực Minh Hóa đã chủ động đóng điện để cấp thêm cho 42 hộ dân tại vùng Lòm (xóm 1, với 18 hộ) và vùng K.Chăm (xóm 2, với 24 hộ), chính thức xóa bỏ tình trạng “trắng điện” cho bản Lòm-K.Chăm của xã Dân Hóa.

Điện lưới quốc gia đã bừng sáng trong những ngôi nhà người Mày ở bản Lòm-K.Chăm, xã Dân Hóa vào ngày 26/10/2026 - Ảnh: V.Minh

Được biết, bản Lòm-K.Chăm, xã Dân Hóa hiện có tổng số 108 hộ, với 466 nhân khẩu, hầu hết là người Mày (dân tộc Chứt).

Trước đó, từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vào giữa tháng 6/2025, bản Lòm-K.Chăm chính thức được đóng điện lưới quốc gia để cấp điện bước đầu cho 66 hộ tại vùng Sy (xóm 3).