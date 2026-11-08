Cặp 'đạo chích U70' móc túi, trộm điện thoại trong lễ hội

Trước đó, lúc 20h ngày 7/11, Công an phường Pleiku phối hợp với trinh sát phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra, bắt giữ đối tượng Bùi Thị Hải (SN 1957, trú tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Thị Loan (SN 1956, trú tỉnh Lạng Sơn). Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi trộm điện thoại của người dân đi dự lễ hội ở Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku.

Cụ thể, vào ngày 4/11, khi xem được tin tức tại tỉnh Gia Lai có tổ chức Festival Cồng chiêng ở Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, Hải đã rủ Loan đi trộm cắp tài sản tại lễ hội và Loan đồng ý. Cả 2 hẹn nhau và đi xe ô tô từ TP Hà Nội vào tỉnh Gia Lai.

Hai đối tượng bị Công an bắt giữ.

Khoảng 13h ngày 6/11, Hải và Loan đến phường Pleiku và thuê nhà nghỉ để ở. Sau đó, các đối tượng đi dạo xung quanh quảng trường tìm người sơ hở tài sản để trộm cắp. Lúc 18h30 ngày 6/11, Hải và Loan đến khu ẩm thực của lễ hội thì phát hiện người phụ nữ mang theo túi xách không kéo khóa nên áp sát, lấy trộm 1 điện thoại Iphone. Khi thực hiện vụ trộm thứ 2 thì bị phát hiện nên cả hai đi về nhà nghỉ.

Đến 18h ngày 7/11, khi chương trình nghệ thuật của lễ hội chuẩn bị diễn ra, Hải và Loan tiếp tục đi dạo xung quanh khu vực quảng trường tìm kiếm người sơ hở tài sản để trộm cắp. Khi phát hiện những người phụ nữ đeo túi xách thì đối tượng tiếp cận để lấy trộm điện thoại rồi nhanh chóng di chuyển ra vị trí khác. Với thủ đoạn nói trên, Hải và Loan đã lấy trộm tổng cộng 9 chiếc điện thoại di động của người dân và du khách.

Được biết, đối tượng Hải có 1 tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có (liên quan đối tượng móc túi ở Nghệ An) và đối tượng Loan có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản (móc túi tại tỉnh Thanh Hóa). Các đối tượng này có nhiều tiền án, hoạt động lưu động, phức tạp tại nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Pleiku tiếp tục điều tra, truy xét đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định.