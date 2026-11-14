Cặp danh hài một thời Tấn Beo, Tấn Bo: Người mắc bệnh nặng, kẻ vướng lao lý

Tấn Beo và Tấn Bo là anh em ruột, sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố của họ là “ông hoàng đĩa nhựa” Tấn Tài, mẹ là Như Ngọc - nghệ sĩ cải lương có tiếng ở thập niên 60 thế kỷ trước.

Năm 1998, hai anh em lập nhóm hài “Tấn Beo - Tấn Bo”. Năm 2003, khi chương trình Gala cười do VTV thực hiện lần đầu ra mắt công chúng, họ nhanh chóng nổi đình đám nhờ các tiểu phẩm hài duyên dáng, được các bầu show săn đón.

Năm 2004, cặp anh em ruột này đoạt danh hiệu “Nhóm hài được yêu thích nhất” tại chương trình Nụ cười vàng.

Tấn Beo và Tấn Bo từng là cặp hài nổi tiếng tại sân khấu miền Nam.

Nhiều năm làm nghề, nhóm hài “Tấn Beo - Tấn Bo” trở thành một trong những cặp bài trùng nổi tiếng nhất làng hài kịch miền Nam. Tuy nhiên sau gần một thập kỷ đồng hành, hai anh em quyết định tách riêng. Quyết định này để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả bởi kể từ đó, cả hai đều không tìm lại được ánh hào quang từng có khi còn diễn cặp.

Tấn Beo gặp biến cố sức khỏe tuổi xế chiều

Sau khi rời nhóm, Tấn Beo vẫn tiếp tục con đường diễn xuất. Ngoài sân khấu hài, anh tham gia nhiều phim truyền hình, điện ảnh như Võ lâm truyền kỳ, Mùi ngò gai, Tình án, 30 ngày làm cha… và giành được một số giải thưởng.

Có thời điểm, Tấn Beo “mất tích” do không tìm được vai diễn phù hợp. Để giữ lửa nghề, anh vẫn nhận đóng sitcom, hát sự kiện, làm từ thiện cùng các đoàn nghệ sĩ. Nam diễn viên từng nói vẫn sẽ cống hiến cho nghề đến khi không còn đủ sức để đứng trên sân khấu.

Tấn Beo vẫn miệt mài làm nghề sau khi tách nhóm.

Năm 2023, nghệ sĩ Tấn Beo trải qua biến cố sức khỏe nghiêm trọng khi bị đột quỵ (tai biến mạch máu não). Sau khi được cấp cứu kịp thời qua cơn nguy kịch, anh tiếp tục nhận chẩn đoán suy thận nặng.

Bệnh biến chứng khiến sức khỏe anh suy giảm rõ rệt và gặp nhiều khó khăn trong việc vận động, đi lại. Nghệ sĩ từng phải di chuyển bằng xe lăn và tạm dừng hoàn toàn các hoạt động nghệ thuật để chữa trị.

Suốt quá trình điều trị, anh tích cực tập vật lý trị liệu, châm cứu và tuân thủ phác đồ y tế. Gia đình luôn bên cạnh chăm sóc chu đáo, không kêu gọi hay nhận tiền quyên góp.

Tấn Beo gặp nhiều biến cố sức khỏe ở tuổi xế chiều.

Thời gian qua, nghệ sĩ Tấn Beo sống kín tiếng, nhưng vẫn được các bạn bè, đồng nghiệp thăm hỏi, tới chơi. Nhiều đồng nghiệp thân thiết như Tấn Hoàng, Dũng Nhí thường xuyên tới thăm, động viên tinh thần anh. Nhờ nghị lực, lạc quan và sự kiên trì, sức khỏe của nghệ sĩ Tấn Beo đã có những tiến triển tích cực.

Cuối tháng 12/2025, Tấn Beo xuất hiện trong lễ cưới của con trai sau 2 năm bị đột quỵ.

Tâm nguyện lớn nhất của Tấn Beo là mong sớm trở lại biểu diễn, tuy nhiên vợ anh nói rằng điều này gần như “lực bất tòng tâm”.

Tấn Bo vướng vòng lao lý

Khác với anh trai Tấn Beo, sự nghiệp của Tấn Bo chật vật hơn sau khi “ra riêng”. Anh không có nhiều cơ hội xuất hiện trên sân khấu mà chuyển hướng sang đóng phim, với vai phụ trong một số phim điện ảnh Khi đàn ông có bầu, Giấc mơ cổ tích, Cuộc gọi lúc 0 giờ, Hẻm cụt…

Thời điểm này, Tấn Beo từng nói rằng khi không còn diễn hài chung, Tấn Bo khó lòng được khán giả chú ý vì còn yếu chuyên môn, kỷ luật, thậm chí không bằng những bạn trẻ.

Tấn Bo có sự nghiệp mờ nhạt trong nhiều năm qua.

Năm 2019, Tấn Bo chuyển hướng sang làm bầu show nhưng chỉ được một thời gian thì không thể tiếp tục do gặp nhiều vấn đề. Thời điểm này, anh nợ hơn 200 triệu đồng và không có khả năng chi trả. Chủ nợ đến tận nhà tạt sơn, hắt mắm tôm, bẻ khóa, thậm chí còn khủng bố điện thoại, đòi bắt con.

Cuối cùng, Tấn Beo là người phải đứng ra trả nợ giúp. Vụ việc này của hai anh em từng gây xôn xao một thời gian dài.

Nhiều năm qua, Tấn Bo sống kín tiếng cùng vợ và 4 con, ít xuất hiện trước truyền thông. Anh thỉnh thoảng đi đóng phim nhưng không để lại dấu ấn. Mối quan hệ giữa anh em Tấn Beo - Tấn Bo cũng rạn nứt nhiều năm. Cụ thể, khi nghệ sĩ Tấn Beo bị đột quỵ, việc Tấn Bo tự ý chia sẻ thông tin này khiến chị dâu tỏ ra không hài lòng.

Ngoài ra, việc Tấn Bo vắng mặt trong đám cưới của diễn viên Tấn Lộc - con trai Tấn Beo hồi cuối năm 2025 cũng gây nhiều bàn tán. Sau đó, Tấn Bo bất ngờ đăng clip khóc lóc, giải thích rằng không đến dự đám cưới của Tấn Lộc vì không được gia đình anh trai gửi thiệp mời.

Diễn viên Tấn Bo bị khởi tố.

Tối 13/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 10 đối tượng, điều tra về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, quy định tại khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự; trong đó có Tấn Bo.

Cụ thể, Tấn Bo là một trong những diễn viên tham gia đóng phim ca nhạc Huy Bến xe nhằm phô trương thanh thế, đánh bóng tên tuổi cho giang hồ mạng “Hiệp đen”; góp phần hoàn thiện và lan tỏa sản phẩm có nội dung cổ xúy bạo lực, vi phạm pháp luật trên không gian mạng.