Cặp 'Đại sứ' gấu trúc Ping Ping và Fu Shuang ra mắt công chúng tại Mỹ

Theo Tân Hoa xã, hai con gấu trúc của Trung Quốc là Ping Ping và Fu Shuang chính thức ra mắt công chúng ngày 6/11 (giờ địa phương) tại Sở thú Atlanta, bang Georgia, Mỹ. Trong lần xuất hiện đầu tiên trước du khách, cặp gấu trúc thu hút sự chú ý với hình ảnh ăn tre và nằm nghỉ trong khu vực sinh sống mới.

Ping Ping là gấu trúc đực, còn Fu Shuang là gấu trúc cái. Cả hai đều sinh năm 2020 tại Trung tâm Nghiên cứu và Nhân giống Gấu trúc khổng lồ Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Phát biểu tại sự kiện ra mắt ngày 6/11, ông Raymond King, Giám đốc điều hành Sở thú Atlanta, nhận định gấu trúc có sức hút đặc biệt, khơi gợi sự tò mò, truyền cảm hứng, mang lại niềm vui và gắn kết mọi người trên khắp thế giới. “Tinh thần hợp tác đặc biệt này góp phần tạo dựng tương lai cho một loài động vật thực sự được yêu mến trên toàn thế giới,” ông Raymond King chia sẻ.

Theo thỏa thuận hợp tác bảo tồn giữa Trung Quốc và Mỹ, Ping Ping và Fu Shuang dự kiến sinh sống tại Sở thú Atlanta trong 10 năm tới.

Gấu trúc Ping Ping ăn tre tại Sở thú Atlanta, Mỹ, ngày 6/11 giờ địa phương. Ảnh: Tân Hoa xã

Cặp gấu trúc đến Atlanta ngày 27/9 trên chuyến bay mang tên “Panda Express” do hãng FedEx vận hành. Sau khi đến Mỹ, hai con gấu trúc trải qua hơn một tháng cách ly, đồng thời làm quen với nguồn thức ăn, nhân viên chăm sóc và môi trường sống mới.

Để chuẩn bị đón hai con gấu trúc, Sở thú Atlanta đã cải tạo khu vực nuôi dưỡng và thành lập đội ngũ chăm sóc chuyên trách.

“Chúng tôi đã thực hiện nhiều cải tiến đối với môi trường sống của cặp gấu trúc, bao gồm xây dựng các khu sinh hoạt trong nhà rộng rãi hơn, lắp đặt hệ thống chiếu sáng chuyên dụng hiện đại, cải thiện sàn và các điều kiện khác nhằm bảo đảm phúc lợi tốt nhất cho chúng,” bà Gina Ferrie, Phó Chủ tịch phụ trách bộ sưu tập động vật và bảo tồn tại Sở thú Atlanta, chia sẻ với Tân Hoa xã.

Theo Channel News Asia, Sở thú Atlanta cũng cam kết bảo đảm nguồn cung tre ổn định, lâu dài từ các vùng trồng tại địa phương. Atlanta có khí hậu tương đối giống Thành Đô, nơi hai con gấu trúc được sinh ra và lớn lên.

Gấu trúc Fu Shuang ăn bánh táo tại Sở thú Atlanta, Mỹ, ngày 6/11 giờ địa phương.

Việc Ping Ping và Fu Shuang ra mắt công chúng tại Mỹ là hoạt động tiếp nối truyền thống “ngoại giao gấu trúc” mà Trung Quốc đã triển khai trong nhiều thập kỷ. Bắc Kinh đã đưa loài động vật này tới nhiều sở thú trên thế giới trong khuôn khổ các chương trình hợp tác bảo tồn, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ với những quốc gia tiếp nhận, ví dụ như Hàn Quốc, Singapore, Australia và Đức.

Hai con gấu trúc Ping Ping và Fu Shuang đến Mỹ ngay sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, diễn ra từ ngày 23 đến 25/9. Tại lễ đón ở Nhà Trắng hôm 24/9, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định rằng gấu trúc đã trở thành “sứ giả của tình hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc và Mỹ”.

Sự xuất hiện của Ping Ping và Fu Shuang tại Mỹ tiếp nối truyền thống ngoại giao gấu trúc trong quan hệ Trung Quốc – Mỹ. Tháng 4/1972, hai con gấu trúc Ling Ling và Xing Xing tới Mỹ sau chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 2 cùng năm của Tổng thống Mỹ khi đó là Richard Nixon.

Trong tháng đầu tiên ra mắt công chúng, hai con gấu trúc thu hút hơn một triệu lượt khách tham quan. Kể từ đó, gấu trúc khổng lồ đã góp phần thúc đẩy tình hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc và Mỹ.

Lễ cắt băng khánh thành tại sự kiện ra mắt công chúng của hai con gấu trúc Ping Ping và Fu Shuang ở Sở thú Atlanta. Ảnh: Tân Hoa xã

Tùng Dương