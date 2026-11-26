Ê-kíp phẫu thuật nội soi bóng kép cầm máu cho bệnh nhân bị xuất huyết ruột. (Ảnh: K.N)

Đây là dấu mốc chuyên môn mới trong triển khai các kỹ thuật nội soi can thiệp chuyên sâu tại bệnh viện, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên kỹ thuật can thiệp cầm máu từ ruột non bằng kỹ thuật nội soi ruột non bóng kép triển khai tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo đó, bệnh nhân nam N.N.A., 17 tuổi, ngụ tại xã An Lạc Thôn, thành phố Cần Thơ được tuyến trước chuyển đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ với tình trạng thiếu máu nặng, mạch nhanh, da niêm nhợt, tiêu phân đen, đau bụng.

Kết quả kiểm tra tại thời điểm nhập viện bệnh nhân ở tình trạng thiếu máu nặng, các bác sĩ Khoa Cấp cứu đã tiến hành truyền dịch, truyền máu khẩn, thực hiện các xét nghiệm để tìm vị trí xuất huyết tiêu hóa.

Kết quả ghi nhận, nội soi dạ dày chưa tìm thấy vị trí xuất huyết, nội soi đại trạng nhiều phân đen lẫn máu đông, trong khi tình trạng chảy máu tiêu hóa của bệnh nhân vẫn tiến triển. Bệnh nhân có chỉ định thực hiện nội soi ruột non bóng kép.

Ê-kíp nội soi tiến hành phẫu thuật nội soi ruột non bóng kép, phát hiện một túi thừa Meckel kích thước khoảng 4cm, miệng túi thừa có một ổ loét khoảng 2cm đang chảy máu, đáy có nhú mạch máu và tiến hành kẹp 4 clip cầm máu.

Sau can thiệp giúp kiểm soát được tình trạng xuất huyết tiêu hóa cho bệnh nhân. Quá trình can thiệp chỉ khoảng 30 phút, bệnh nhân đã được truyền 6 đơn vị máu và các chế phẩm của máu.

Hiện tại bệnh nhân tỉnh, sinh hiệu ổn định, da niêm hồng, không đau bụng và tiêu phân vàng. Các chỉ số xét nghiệm huyết học đã cải thiện tốt sau 2 ngày điều trị.