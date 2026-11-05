Cấp cứu thành công bệnh nhân vỡ tim, đặc biệt nguy kịch

Lãnh đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Bệnh viện Bà Rịa và ê-kíp phẫu thuật thăm hỏi bệnh nhân sau ca mổ cấp cứu thành công. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tối 5/11, Bệnh viện đa khoa Bà Rịa cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và cấp cứu một trường hợp đặc biệt nguy kịch, đe dọa trực tiếp đến tính mạng vì vỡ tim.

Trước đó, ngày 2/11, bệnh viện này tiếp nhận bệnh nhân nam, 24 tuổi, vào cấp cứu trong tình trạng vô cùng nguy kịch với biểu hiện chèn ép, xẹp thất phải và huyết áp tụt sâu, hôn mê. Qua siêu âm tim, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Bà Rịa chẩn đoán bệnh nhân này bị chèn ép tim cấp, nghi vỡ tim.

Trước tình huống sinh tử, ngay lập tức, bệnh viện bật chế độ báo động đỏ mổ khẩn. Đội ngũ y tế của bệnh viện đã phẫu thuật, mở ngực bệnh nhân khẩn cấp nhằm giải phóng tình trạng chèn ép tim, từng bước kiểm soát tổn thương và giành lại sự sống cho người bệnh.

Ca phẫu thuật mổ ngực, khâu tổn thương ở tim cho bệnh nhân nam, 24 tuổi. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Qua phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện một lỗ thủng tại tâm thất phải, nằm sát bó mạch vành gian thất trước. Vị trí tổn thương đặc biệt phức tạp. Với trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và sự tập trung cao độ, bác sĩ Ngô Tuấn An-phẫu thuật viên chính cùng ê-kíp đã thực hiện thành công kỹ thuật khâu tổn thương tim, kiểm soát chảy máu.

Ca phẫu thuật đã thành công khi tim đập tốt và sau 1 tiếng đồng hồ hậu phẫu, bệnh nhân tỉnh táo, nói chuyện được. Hiện bệnh nhân ổn, đã xoay trở được và tiếp tục điều trị, theo dõi sau phẫu thuật tại bệnh viện.

Ngày 4/11, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã đến Bệnh viện đa khoa Bà Rịa chúc mừng đội ngũ y tế tại đây và thăm hỏi bệnh nhân.