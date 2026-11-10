Cấp cứu sau bữa liên hoan vì sai lầm nhiều người mắc

Cấp cứu sau bữa liên hoan

Sau cơn đau dữ dội ở ngón chân cái cách đây một năm, anh N.V.T (35 tuổi, Hà Nội) đi khám và được chẩn đoán mắc gout giai đoạn đầu.

Tuy nhiên, sau khi uống thuốc vài ngày và thấy hết đau, anh cho rằng bệnh đã khỏi nên tự ý ngừng điều trị. Anh quay trở lại thói quen sinh hoạt cũ, thường xuyên tham gia các buổi tiệc tùng, ăn nhiều hải sản và uống rượu bia.

Sau bữa liên hoan ở công ty gần đây, anh phải vào viện cấp cứu do cơn đau gout cấp tính bất ngờ tái phát làm ngón chân cái, khớp cổ chân sưng tấy đỏ, biến dạng,

Rất nhiều người bị gout hiện nay cũng có ngộ nhận như anh T. về diễn tiến bệnh. Chính sự biến mất tạm thời của các triệu chứng đau nhức khiến họ lầm tưởng rằng mình đã khỏi hẳn.

Thế nhưng theo thời gian, nếu không được điều trị đúng cách và kịp thời, các đợt sưng viêm sẽ xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc hơn và kéo dài hơn.

Chủ quan, nhiều người bị cơn gout cấp tấn công phải vào viện cấp cứu. Ảnh: AI

BS.CKII Nguyễn Thị Yến, Phó Giám đốc chuyên môn Phòng khám Thọ Xuân Đường (Hà Nội) cho biết, bản chất của bệnh gout xuất phát từ sự tích tụ quá mức muối urat, một dạng muối của axit uric trong thời gian dài. Khi nồng độ chất này trong máu vượt quá ngưỡng an toàn, chúng sẽ kết tinh thành những tinh thể hình kim sắc nhọn lắng đọng tại các khớp hoặc mô xung quanh, gây ra những đợt viêm, sưng đỏ và đau dữ dội.

Bệnh gia tăng nhanh chóng, nam nhiều hơn nữ

Thực tế cho thấy tỷ lệ người mắc bệnh gout đang gia tăng nhanh chóng, trong đó nam giới chiếm tỷ lệ áp đảo so với nữ giới. Bệnh thường bùng phát ở độ tuổi trung niên, phụ nữ hiếm khi ghi nhận trường hợp mắc bệnh trước giai đoạn mãn kinh.

Đáng chú ý, nhóm người trẻ tuổi tuy có tỷ lệ mắc bệnh thấp hơn nhưng khi đã khởi phát thì bệnh thường biến chuyển rất nhanh, nghiêm trọng và phức tạp hơn hẳn so với người lớn tuổi.

Những cơn đau gout điển hình thường đến bất ngờ vào giữa đêm, phổ biến nhất là tại vị trí khớp ngón chân cái, khiến bệnh nhân tỉnh giấc trong đau đớn dữ dội và mất ngủ kéo dài. Khớp bị tổn thương không chỉ sưng tấy, nóng đỏ mà còn trở nên nhạy cảm, đôi khi bùng phát ngay sau một bữa ăn nhiều đạm hoặc sau khi dùng một số loại thuốc.

Các triệu chứng cấp tính này có thể tự thuyên giảm sau một đến hai tuần. Giữa các đợt bùng phát, người bệnh lại trở về trạng thái bình thường khiến không ít người sinh ra tâm lý chủ quan, lơ là việc theo dõi và điều trị.

Bác sĩ Yến cho rằng để ngăn chặn bệnh tái phát hoặc tiến triển nặng hơn, người dân cần đặc biệt chú ý đến chế độ ăn uống, hạn chế tối đa các thực phẩm giàu purin.

Một số thực phẩm mà người bị gout nên hạn chế gồm: Nội tạng động vật (gan, thận, lòng, dạ dày…); Thịt đỏ như thịt bò, thịt heo; Thịt xông khói; Hải sản (cá biển, tôm, cua, sò…).

Ngược lại, những thực phẩm có lợi cho người bệnh gout gồm: Trứng, sữa; Các loại trái cây; Ngũ cốc nguyên cám.

“Người bệnh chỉ nên ăn tối đa khoảng 150g thịt mỗi ngày. Uống đủ nước, thói quen đơn giản nhưng rất quan trọng cung cấp đủ nước mỗi ngày là điều cần thiết với người bị gout. Uống từ 2 đến 4 lít nước/ngày giúp tăng lượng nước tiểu và thúc đẩy quá trình đào thải axit uric qua thận”, bác sĩ Yến nhấn mạnh.

Ngoài ăn uống, người bị gout nên duy trì lối sống lành mạnh để hạn chế tái phát: Giảm cân đúng cách: Tránh ăn kiêng quá mức hoặc giảm cân nhanh. Giảm từ từ và bền vững sẽ giúp kiểm soát axit uric hiệu quả hơn. Tập luyện đều đặn: Vận động giúp giảm cân, cải thiện chuyển hóa và hạn chế các cơn gout. Uống đủ nước mỗi ngày: Đặc biệt quan trọng nếu thường xuyên ra mồ hôi hoặc hoạt động ngoài trời. Bổ sung vitamin C: Vitamin C giúp tăng khả năng đào thải axit uric qua thận. Tránh rượu bia: Các thức uống có cồn làm tăng axit uric trong máu và dễ dẫn đến bùng phát gout.