Cấp cứu ngư dân bị cá kìm đâm xuyên vùng ngực

Cán bộ, chiến sĩ đảo Phan Vinh A sơ cứu, tiếp nhận ngư dân gặp nạn. (Ảnh: THÀNH VŨ)

Theo thông tin từ bệnh xá, khoảng 8 giờ ngày 14/11, bệnh nhân được các ngư dân đưa vào đảo cấp cứu trong tình trạng đau tức ngực trái, mệt mỏi, có vết thương vùng ngực trái và khó thở nhẹ. Theo lời kể của các ngư dân, trước đó hơn 3 giờ, trong lúc đang đánh bắt hải sản, anh Tiển bị cá kìm đâm vào thành trước ngực trái, sau đó xuất hiện đau ngực dữ dội, chảy máu và ngất đi.

Qua thăm khám, các y, bác sĩ xác định bệnh nhân có vết thương vùng trước ngực trái, ngang khoang liên sườn 3-4, kích thước khoảng 1x0,5cm, sâu khoảng 1cm, còn rỉ máu. Kết quả siêu âm ghi nhận hình ảnh tràn dịch khoang màng phổi trái, vị trí dày nhất khoảng 4cm; phim X-quang cho thấy hình ảnh mờ thuần nhất phổi trái. Bệnh nhân được chẩn đoán vết thương ngực hở, tràn máu khoang màng phổi trái do cá kìm đâm.

Ngay sau khi tiếp nhận, Bệnh xá đảo Phan Vinh A đã khẩn trương triển khai các biện pháp cấp cứu, gồm: truyền dịch, bất động, sử dụng kháng sinh, cầm máu và khâu vết thương ngực hở; đồng thời tiếp tục theo dõi sát các chỉ số sinh tồn và diễn biến sức khỏe của bệnh nhân. Bệnh xá cũng đề nghị hội chẩn chuyên khoa với Bệnh viện Quân y 175 để thống nhất hướng điều trị tiếp theo.

Việc kịp thời tiếp nhận, cấp cứu ngư dân bị tai nạn trong quá trình khai thác hải sản tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn và vai trò của lực lượng quân y Hải quân tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Qua đó, góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, trở thành điểm tựa vững chắc để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.