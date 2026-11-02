Cấp cứu ngoại viện được điều phối như thế nào?

Bộ Y tế ban hành quy định tiếp nhận, xử lý thông tin cấp cứu ngoại viện và trách nhiệm của cơ sở cấp cứu, bệnh viện - Ảnh: Chinhphu.vn/HM

Bộ Y tế vừa ban hành thông tư số 42/2026/TT-BYT quy định tiếp nhận thông tin và quy trình cấp cứu ngoại viện, có hiệu lực từ ngày 1/11/2026.

Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin, nhân viên y tế trực tổng đài phân loại tình trạng người bị nạn và điều động cơ sở cấp cứu ngoại viện phù hợp. Việc điều phối ưu tiên cơ sở có khả năng tiếp cận hiện trường nhanh, đồng thời phối hợp với kíp cấp cứu lựa chọn cơ sở tiếp nhận phù hợp với tình trạng người bệnh.

Sau khi nhận lệnh điều động, kíp cấp cứu ngoại viện có trách nhiệm khẩn trương đến hiện trường, thực hiện sơ cứu, cấp cứu và các biện pháp chuyên môn phù hợp.

Căn cứ tình trạng người bệnh, kíp cấp cứu lựa chọn, thông báo cho cơ sở khám chữa bệnh chuẩn bị tiếp nhận, đồng thời cập nhật thông tin với tổng đài 113 để đề nghị hỗ trợ nếu trường hợp vượt quá khả năng.

Thông tư cũng yêu cầu các cơ sở cấp cứu ngoại viện tổ chức tiếp nhận thông tin 24/24 giờ, bảo đảm nhân lực, phương tiện, thuốc, thiết bị y tế và hệ thống thông tin phục vụ cấp cứu. Xe cứu thương phải được lắp đặt thiết bị định vị và kết nối dữ liệu với Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh, thành phố.

Trách nhiệm của cơ sở cấp cứu, bệnh viện và địa phương trong cấp cứu ngoại viện

Đối với cơ sở khám chữa bệnh tiếp nhận người bệnh, thông tư quy định phải tổ chức bộ phận tiếp nhận thông tin cấp cứu 24/24 giờ, chuẩn bị nhân lực, giường bệnh, thuốc, thiết bị y tế và các điều kiện cần thiết; tiếp nhận, bàn giao và xử trí người bệnh theo quy định về khám bệnh, chữa bệnh.

UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo triển khai, bố trí nguồn lực, phương tiện và thiết bị phục vụ hệ thống cấp cứu ngoại viện.

Theo lộ trình, trước ngày 1/1/2027, địa phương phải hoàn thành việc rà soát, lập danh sách các cơ sở cấp cứu ngoại viện và phương tiện đủ điều kiện tham gia hệ thống. Trước ngày 1/7/2027, phải hoàn thành danh sách nhân viên y tế trực tổng đài 113, đồng thời đầu tư, nâng cấp hạ tầng, phương tiện và thiết bị cần thiết.

Các địa phương phải công bố công khai danh sách các cơ sở cấp cứu ngoại viện tại địa bàn trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, thành phố; phối hợp với công an tỉnh, thành phố xác định số lượng, cơ cấu và phương án bố trí nhân lực trực căn cứ quy mô dân số, nhu cầu tiếp nhận, xử lý thông tin, điều phối cấp cứu ngoại viện và tình hình thực tế của mạng lưới cấp cứu ngoại viện trên địa bàn.

Trước đó, theo Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 10/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030 có đặt mục tiêu đưa nền tảng quản lý cấp cứu ngoại viện toàn quốc vào vận hành từ năm 2027, kết nối với nền tảng tích hợp các đầu số dịch vụ khẩn cấp 113, 114 và 115 do Bộ Công an xây dựng.

baochinhphu.vn Xem link nguồn