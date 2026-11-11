Cấp cứu đường không đưa người bệnh từ đặc khu Trường Sa về đất liền điều trị

Nhân viên y tế hỗ trợ đưa người bệnh từ sân đỗ trực thăng về khoa cấp cứu để điều trị (Ảnh: TRẦN CHÍNH)

Trước đó, chiều 9-11, anh L.M.Đ. không may bị ngã, vùng bụng dưới va đập mạnh vào vật cứng, gây đau dữ dội và được đưa đến bệnh xá đảo cấp cứu. Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ ghi nhận vùng bụng dưới có vết bầm tím, siêu âm chưa phát hiện tổn thương các tạng đặc hoặc dịch tự do trong ổ bụng.

Tuy nhiên, đến khuya cùng ngày, người bệnh đau bụng tăng dần, bụng căng chướng, xuất hiện dấu hiệu co cứng thành bụng.

Trước diễn biến bất thường, Bệnh xá đảo Nam Yết khẩn trương hội chẩn từ xa với Bệnh viện Quân y 175. Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị chấn thương bụng kín, viêm phúc mạc toàn thể, nghi vỡ tạng rỗng, có nguy cơ nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn và suy đa cơ quan.

Xác định đây là trường hợp cấp cứu ngoại khoa nghiêm trọng, cần can thiệp chuyên sâu, Bệnh viện Quân y 175 báo cáo cấp trên, đề nghị tổ chức vận chuyển người bệnh bằng đường hàng không. Trong thời gian chờ vận chuyển, các bác sĩ tiếp tục hướng dẫn lực lượng quân y trên đảo hồi sức, sử dụng kháng sinh, bù dịch, điện giải và theo dõi sát tình trạng người bệnh.

Người bệnh được theo dõi tích cực trong suốt chuyến bay (Ảnh: TRẦN CHÍNH)

Thực hiện mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, lúc 8 giờ ngày 10-11, trực thăng AW189 của Công ty Trực thăng Miền Nam cùng tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 xuất phát ra đảo Nam Yết. Đến 13 giờ 30 phút, tổ cấp cứu tiếp cận người bệnh, khẩn trương đánh giá tình trạng sức khỏe, triển khai các biện pháp hồi sức trước khi vận chuyển về đất liền.

Đại úy, bác sĩ Lê Việt Thắng, kíp trưởng tổ cấp cứu đường không, cho biết khi tiếp cận người bệnh, ê-kíp đã đánh giá chức năng hô hấp, tuần hoàn, siêu âm nhanh tại giường nhằm phát hiện các tổn thương trong ổ bụng và lồng ngực. "Trong quá trình vận chuyển, chúng tôi phải theo dõi sát các chỉ số sinh tồn do người bệnh đã rơi vào tình trạng sốc, phải sử dụng thuốc vận mạch. Dù thời gian bay kéo dài, ê-kíp đã đưa người bệnh về bệnh viện an toàn", bác sĩ Lê Việt Thắng thông tin.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quân y 175

Đến 17 giờ 15 cùng ngày, trực thăng hạ cánh an toàn tại sân đỗ Bệnh viện Quân y 175. Người bệnh được chuyển ngay đến Khoa Cấp cứu để thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và tiếp tục điều trị chuyên sâu.