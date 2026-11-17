Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa điều trị thành công trường hợp trẻ sơ sinh mắc thoát vị hoành bẩm sinh bên trái hoàn toàn, gây suy hô hấp nghiêm trọng ngay sau khi chào đời.

Bệnh nhi là bé Trần Thị Đ., nặng 2,9kg, sinh đủ tháng. Ngay sau sinh, trẻ xuất hiện tình trạng tím tái, khó thở dữ dội, nhịp thở nhanh, nông và phản ứng kém.

Qua thăm khám cấp cứu và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định trẻ mắc thoát vị hoành bẩm sinh bên trái hoàn toàn. Dạ dày, ruột cùng nhiều tạng trong ổ bụng đã di chuyển lên lồng ngực qua lỗ khuyết lớn của cơ hoành. Tình trạng này gây chèn ép nghiêm trọng, khiến phổi trái bị thiểu sản, đồng thời đẩy lệch trung thất và ảnh hưởng đến phổi phải.

Hình ảnh X-quang cho thấy dạ dày, ruột và nhiều tạng trong ổ bụng thoát vị lên lồng ngực, chèn ép phổi trái của trẻ sơ sinh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Trước tình trạng suy hô hấp nặng, các bác sĩ Khoa Nhi nhanh chóng đặt nội khí quản, hỗ trợ thở máy theo chiến lược bảo vệ phổi, ổn định huyết động và các chức năng sống để chuẩn bị phẫu thuật.

Ca mổ được triển khai khẩn cấp với sự phối hợp của 3 chuyên khoa: Nhi, Ngoại tổng hợp và Gây mê hồi sức. TS.BS Trương Vĩnh Quý, Phó Giám đốc Bệnh viện, trực tiếp phẫu thuật cùng ê-kíp.

Các bác sĩ đưa toàn bộ tạng thoát vị từ lồng ngực trở về ổ bụng, khâu phục hồi khuyết hổng lớn của cơ hoành, giải phóng khoang lồng ngực, tạo điều kiện cho phổi hoạt động.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp gây mê hồi sức kiểm soát chặt chẽ đường thở, huyết động và các chỉ số sinh tồn nhằm bảo đảm an toàn cho bệnh nhi có cân nặng chưa đầy 3kg.

Sau phẫu thuật, trẻ được chuyển về Đơn nguyên Hồi sức sơ sinh, Khoa Nhi để tiếp tục chăm sóc đặc biệt. Sức khỏe bệnh nhi dần cải thiện, cai máy thở thành công, tự thở ổn định, ăn sữa tốt và tăng cân.

Sau 2 tuần điều trị, trẻ hồi phục tốt, vết mổ liền, chức năng hô hấp và tiêu hóa ổn định, không ghi nhận biến chứng và được xuất viện.

Theo các bác sĩ, thoát vị hoành bẩm sinh là dị tật nguy hiểm, có thể gây suy hô hấp nghiêm trọng ngay sau sinh. Bệnh có thể được phát hiện trong thai kỳ thông qua siêu âm và các phương pháp chẩn đoán trước sinh.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai cần khám thai định kỳ, tuân thủ hướng dẫn chuyên môn. Trường hợp thai nhi được phát hiện có bất thường cần lựa chọn cơ sở sinh phù hợp để trẻ được can thiệp, điều trị kịp thời sau chào đời.