Cấp chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án đầu tiên vào KCN Gia Lách mở rộng

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển DRAGONVENTURES (trụ sở tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên) thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê DragonLeasing FlexFactory tại Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng (xã Nghi Xuân).

Đây là dự án đầu tiên được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong quá trình thu hút đầu tư của Khu công nghiệp phía bắc Hà Tĩnh.

Sơ đồ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật Dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê DragonLeasing FlexFactory.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 128,544 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư hơn 25,708 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện dự án tại Lô CN.01, Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng. Diện tích đất sử dụng 26.061,5 m².

Công suất thiết kế dự án là đầu tư xây dựng 3 nhà xưởng tiêu chuẩn để cho thuê. Tổng diện tích nhà xưởng là 14.790 m² và các công trình phụ trợ. Công suất phụ thuộc vào đơn vị thuê nhà xưởng thứ cấp.

Sản phẩm, dịch vụ cung cấp là cho thuê nhà xưởng thô tiêu chuẩn công nghiệp gắn liền với quyền sử dụng đất hạ tầng, đáp ứng nhu cầu sản xuất của các nhà đầu tư thứ cấp.

Tiến độ thực hiện dự án dự kiến là hoàn thành các thủ tục đầu tư, thuê lại đất, xây dựng công trình, lắp đặt hệ thống kỹ thuật và đưa dự án vào hoạt động trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.