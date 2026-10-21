Cấp chứng nhận cho phiên bản Boeing lớn nhất trong dòng 737 MAX

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã cấp chứng nhận cho chiếc Boeing 737-10, dòng máy bay Boeing 737 MAX mới nhất và lớn nhất của Tập đoàn Hàng không vũ trụ Boeing. (Ảnh: Boeing)

Theo tính toán, đã có hơn 30 khách hàng trên toàn thế giới đã đặt mua dòng 737-10, với tổng số 1.555 chiếc, chiếm hơn 30% số lượng đơn đặt hàng hiện tại của dòng 737 MAX.

Dòng 737-10 là phiên bản máy bay thương mại đầu tiên được chứng nhận với đầy đủ các yêu cầu của Đạo luật chứng nhận, an toàn và trách nhiệm giải trình máy bay năm 2020 (ACSAA), vốn yêu cầu tăng cường hồ sơ đánh giá an toàn và đánh giá các yếu tố con người. Dòng máy bay này hoàn thiện gia đình 737 MAX, mang đến cho các hãng hàng không danh mục máy bay thân hẹp 1 lối đi hiệu quả và linh hoạt nhất ngành hàng không.

Phiên bản lớn nhất này kế thừa kiến trúc chung, đồng thời nâng cao tầm năng lực khai thác với sức chứa tối đa 230 hành khách; chi phí trên mỗi chỗ ngồi thấp nhất trong số các máy bay 1 lối đi đang khai thác; tầm bay xa hơn các đối thủ cạnh tranh 365 hải lý mà không cần các thùng nhiên liệu phụ. Máy bay cũng được bổ sung các cải tiến về an toàn, trong đó có hệ thống góc tấn (Angle-of-Attack) cải tiến, sẽ trở thành trang bị tiêu chuẩn trên toàn gia đình 737 MAX.

Bà Stephanie Pope, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành mảng máy bay thương mại của Boeing phát biểu: "Hoàn tất chương trình chứng nhận mở đường để Boeing bàn giao máy bay, thiết lập tiêu chuẩn mới cho hàng không thương mại. Dòng 737-10 mang đến sức chứa lớn hơn, tầm bay xa hơn và hiệu quả kinh tế trên mỗi chỗ ngồi tốt nhất trong phân khúc, một nền tảng sẽ tạo thêm giá trị và cơ hội cho các hãng hàng không trên toàn thế giới. Chúng tôi rất vui mừng khi hoàn thiện gia đình 737 MAX, qua đó mang đến cho khách hàng danh mục máy bay thân hẹp 1 lối đi hiệu quả và linh hoạt nhất ngành".

Tuân thủ ACSAA và các yêu cầu chứng nhận của FAA, Boeing đã hoàn thành một chương trình chứng nhận nghiêm ngặt cho 737-10, gồm hơn 2.000 giờ bay thử nghiệm, cùng 1.000 giờ thử nghiệm dưới mặt đất, đồng thời trải qua nhiều giờ họp chính thức với FAA và hàng chục nghìn trang tài liệu đi kèm.

Dòng 737 MAX của Boeing có hiệu quả vận hành cao với sức chứa từ 135 đến 230 ghế, tạo nên nhiều lựa chọn phù hợp mạng bay và nhu cầu đội bay riêng của từng hãng hàng không. (Ảnh: Boeing)

Ông Chris Payne, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc chương trình phát triển máy bay 737 thuộc mảng máy bay thương mại của Boeing, chia sẻ: "Đội ngũ bay thử nghiệm của chúng tôi đã triển khai một chiến dịch bài bản, kỷ luật để kiểm chứng từng hệ thống. Sự nghiêm ngặt đó mang lại cho chúng tôi niềm tin khi tiến tới các đợt bàn giao".

Dòng 737 MAX của Boeing có hiệu quả vận hành cao với sức chứa từ 135 đến 230 ghế, tạo nên nhiều lựa chọn phù hợp mạng bay và nhu cầu đội bay riêng của từng hãng hàng không. Khách hàng đã đặt 7.350 đơn hàng cho các máy bay 737 MAX, trong đó gần 2.500 chiếc đã được bàn giao (tính đến cuối tháng 9/2026).

Dòng 737-10, thành viên lớn nhất trong gia đình 737 MAX, có sức chứa từ 185 đến 210 hành khách trong cấu hình 2 hạng ghế, với tầm bay lên đến 3.100 hải lý (5.740km). Các tiến bộ công nghệ cũng giúp giảm 20% lượng khí thải CO2 và mức tiêu thụ nhiên liệu. Hiện tại, dòng 737-10 chiếm hơn 30% số đơn đặt hàng 737 MAX chưa bàn giao.