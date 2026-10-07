Cấp căn cước cho các nhân khẩu đặc biệt tại Trung tâm Bảo trợ xã hội

Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội Cơ sở 2 TP Hồ Chí Minh đặt tại ấp An Thạnh, xã Long Điền, là nơi chăm sóc nhiều người cao tuổi neo đơn, không nơi nương tựa và các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt. Nhiều người khi được tiếp nhận vào trung tâm không có đầy đủ giấy tờ tùy thân, trong khi tuổi cao, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn.

Cán bộ Công an thực hiện các công đoạn thu nhận hồ sơ, cấp căn cước cho các nhân khẩu đặc biệt đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại trung tâm.

Trước đó, qua công tác rà soát, Công an địa phương đã nhiều lần phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức rà soát, xác minh thông tin và thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho 12 trường hợp là người cao tuổi đang được chăm sóc tại trung tâm. Đây là các trường hợp còn lại chưa thể làm căn cước ở các lần trước do lý do sức khỏe hoặc không có mặt ở trung tâm tại thời điểm tổ chức thu nhận hồ sơ.

Người cao tuổi neo đơn và các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội Cơ sở 2 TP Hồ Chí Minh.

Đối với các trường hợp già yếu, bệnh tật, không thể đi lại được, việc lấy dấu vân tay, chụp ảnh được thực hiện ngay tại khu chăm sóc và tại các giường bệnh.

Thực hiện các thủ tục đối với các trường hợp già yếu, bệnh tật, không thể đi lại được ngay tại khu chăm sóc và tại các giường bệnh.

Việc tiếp tục rà soát, cấp căn cước cho các nhân khẩu đặc biệt tại trung tâm thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình triển khai các tiện ích từ dữ liệu dân cư, căn cước và định danh điện tử.

Qua đó, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của người dân, nhất là những người cao tuổi, người có hoàn cảnh đặc biệt, đồng thời lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, sát dân, tận tâm phục vụ nhân dân.