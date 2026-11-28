Rõ quy trình, hồ sơ và thẩm quyền cấp C/O

Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) là một trong những chứng từ quan trọng của hoạt động xuất khẩu. Để được cấp C/O, thương nhân không chỉ cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ mà còn phải đáp ứng các quy định về xuất xứ tương ứng với từng mẫu C/O. Việc hiểu đúng quy trình, thành phần hồ sơ và cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong quá trình thực hiện.

Hiện, quy trình đề nghị cấp C/O gồm ba bước chính: đăng ký hồ sơ thương nhân; chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp C/O; khai báo và thực hiện thủ tục cấp C/O.

Cụ thể, theo Điều 13 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP, hồ sơ thương nhân gồm đăng ký mẫu chữ ký, con dấu của thương nhân; bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và danh mục cơ sở sản xuất.

Để được cấp C/O, thương nhân không chỉ cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ mà còn phải đáp ứng các quy định về xuất xứ tương ứng với từng mẫu C/O

Tiếp đó, hồ sơ đề nghị cấp C/O được thực hiện theo Điều 15 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP và Điều 7 Thông tư số 05/2018/TT-BCT, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư số 44/2023/TT-BCT. Thành phần hồ sơ gồm đơn đề nghị cấp C/O; mẫu C/O tương ứng; tờ khai hải quan xuất khẩu; hóa đơn thương mại; chứng từ vận tải; bảng kê khai nguyên liệu, phụ liệu sản xuất hàng hóa xuất khẩu; quy trình sản xuất; bản khai báo xuất xứ của nhà sản xuất và các chứng từ cần thiết khác.

Đối với bước khai báo, theo Điều 16 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP, thương nhân thực hiện trên Hệ thống eCoSys tại địa chỉ ecosys.gov.vn hoặc co.moit.gov.vn. Kết quả cấp C/O có thể được trả dưới hình thức truyền điện tử, bản PDF hoặc bản giấy, căn cứ vào mẫu C/O được cấp.

Như vậy, bên cạnh việc chuẩn bị hồ sơ theo quy định, doanh nghiệp cần xác định đúng đầu mối thực hiện thủ tục, đồng thời lựa chọn đúng mẫu C/O phù hợp với yêu cầu của lô hàng và thị trường xuất khẩu.

Hiểu đúng quy tắc xuất xứ mẫu B và EUR.1

Sau khi nắm được quy trình cấp C/O, vấn đề quan trọng tiếp theo là xác định hàng hóa có đáp ứng quy tắc xuất xứ hay không. C/O mẫu B và mẫu EUR.1 có những cơ sở pháp lý, tiêu chí và cách quy định riêng. Vì vậy, doanh nghiệp cần đối chiếu đúng quy tắc áp dụng, không nên mặc định một cách xác định xuất xứ có thể sử dụng cho tất cả các mẫu C/O.

Cơ sở pháp lý đối với C/O mẫu B gồm Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018 Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa; Thông tư số 23/2025/TT-BCT ngày 05/05/2025 của Bộ Công thương: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-BCT ngày 03 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất xứ hàng hóa và Thông tư số 38/2018/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ thuế quan phổ cập của Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Đối với C/O mẫu EUR.1, cơ sở pháp lý là Thông tư số 14/2026/TT-BCT ngày 25/03/2026 quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTА.

Các tiêu chí xuất xứ phổ biến gồm xuất xứ thuần túy (WO), sản xuất chỉ từ nguyên liệu có xuất xứ từ một hay nhiều nước thành viên (PE) và quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR). Đối với hàng hóa không thuần túy, việc xác định xuất xứ có thể căn cứ vào tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa (CTC), hàm lượng giá trị khu vực hoặc địa phương (RVC/LVC), công đoạn gia công, chế biến cụ thể (SP) hoặc kết hợp các tiêu chí.

Da giày là một trong những mặt hàng xuất khẩu tận dụng tốt các FTA

Đối với C/O mẫu B, khái niệm thay đổi cơ bản được hiểu là hàng hóa được biến đổi qua quá trình sản xuất để hình thành vật phẩm thương mại mới, khác biệt về hình dạng, tính năng, đặc điểm cơ bản hoặc mục đích sử dụng so với hàng hóa ban đầu.

Sự khác biệt giữa hai mẫu C/O thể hiện ngay ở quy định về xuất xứ thuần túy đối với nông sản, thủy sản. Chẳng hạn, với cây trồng và sản phẩm cây trồng, mẫu B quy định hàng hóa được trồng và thu hoạch; trong khi mẫu EUR.1 quy định trồng, thu hoạch hoặc thu lượm. Với sản phẩm động vật, mẫu B đề cập sản phẩm từ động vật sống; còn EUR.1 quy định sản phẩm của động vật sống được nuôi dưỡng và sản phẩm từ giết mổ động vật được sinh ra, nuôi dưỡng tại nước thành viên.

Đối với nuôi trồng thủy sản, quy định của mẫu EUR.1 nêu cụ thể hơn về nguồn gốc con giống, trong khi mẫu B xác định theo sản phẩm thu được từ hoạt động nuôi trồng. Với sản phẩm săn bắn, đánh bẫy, thu thập và sản phẩm đánh bắt, cách diễn đạt cũng khác nhau: mẫu B gắn với nước xuất xứ, còn mẫu EUR.1 sử dụng phạm vi nước thành viên.

Với hàng hóa không thuần túy, quy tắc cụ thể mặt hàng là nội dung doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm. Theo đó, C/O mẫu B có thể áp dụng tiêu chí CTC hoặc LVC; trong khi C/O mẫu EUR.1 có các tiêu chí CTC, tỷ lệ nguyên liệu không có xuất xứ (VL%), công đoạn gia công, chế biến cụ thể (SP) hoặc kết hợp các tiêu chí.

Một nội dung dễ phát sinh vướng mắc là xác định công đoạn gia công, chế biến đơn giản. Đây là hoạt động không cần sử dụng các kỹ năng đặc biệt, máy móc, dây chuyền hoặc thiết bị chuyên dụng. Tuy nhiên, danh mục công đoạn được liệt kê ở hai mẫu C/O không hoàn toàn giống nhau.

Chẳng hạn, mẫu EUR.1 đề cập một số công đoạn như xay xát, bóc vỏ, tách hạt, xử lý đường, là ủi sản phẩm dệt may; trong khi các nội dung này không được liệt kê tương tự ở phần mẫu B. Với hoạt động sơn và đánh bóng, mẫu B nêu công đoạn sơn, còn mẫu EUR.1 nêu sơn và đánh bóng đơn giản. Đối với lắp ráp, cả hai đều đề cập lắp ráp đơn giản các bộ phận, nhưng mẫu EUR.1 diễn đạt cụ thể hơn việc lắp ghép đơn giản để tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh hoặc tháo rời.

Mức linh hoạt cũng có sự khác biệt. Đối với tiêu chí CTC, mức linh hoạt chung của C/O mẫu B là không quá 15% trị giá FOB, trong khi mẫu EUR.1 là không quá 10% giá xuất xưởng. Với hàng dệt may thuộc Chương 50-63, mẫu B cho phép mức không quá 15% tổng trọng lượng hoặc 15% trị giá FOB. Mẫu EUR.1 áp dụng cơ chế riêng theo Chú giải 6 và 7 của quy tắc cụ thể mặt hàng. Đối với hàng thuộc Chương 2 và Chương 4-24, tài liệu nêu mức không quá 10% giá xuất xưởng hoặc trọng lượng sản phẩm, trừ thủy sản chế biến thuộc Chương 16.

Những thông tin cần lưu ý về cộng gộp xuất xứ

Cộng gộp xuất xứ trong EVFTA là một nội dung khác doanh nghiệp cần quan tâm. Hàng hóa có xuất xứ tại một nước thành viên có thể được coi là hàng hóa có xuất xứ tại nước thành viên khác mà không cần trải qua thêm công đoạn gia công hoặc chế biến.

Ví dụ, doanh nghiệp Việt Nam sử dụng vải có xuất xứ Hàn Quốc theo Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), sản xuất quần áo thuộc HS 61, 62 tại Việt Nam rồi xuất khẩu sang EU. Trong trường hợp đáp ứng các điều kiện của EVFTA, cơ chế cộng gộp mở rộng có thể được xem xét đối với vải có xuất xứ Hàn Quốc.

Đối với C/O mẫu B, việc cộng gộp nguyên liệu có xuất xứ trong quá trình sản xuất hàng hóa xuất khẩu phải đáp ứng quy tắc xuất xứ không ưu đãi theo Nghị định số 31/2018/NĐ-CP, Thông tư số 05/2018/TT-BCT và Thông tư số 44/2023/TT-BCT. Để chứng minh nguyên liệu đáp ứng quy tắc, thương nhân cần xuất trình Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư số 05/2018/TT-BCT.

Đáng lưu ý, khi hàng hóa trải qua nhiều công đoạn sản xuất tại Việt Nam, việc xác định xuất xứ đối với hồ sơ đề nghị cấp C/O mẫu B phải căn cứ trên toàn bộ quá trình sản xuất, không chỉ riêng tại nhà máy thực hiện công đoạn cuối cùng. Ví dụ trong trường hợp doanh nghiệp mua chi tiết nhựa và bản mạch chính tại Việt Nam, có Phụ lục X, sau đó thực hiện sản xuất, gia công, lắp ráp bản mạch.

Riêng với C/O mẫu EUR.1, nhà xuất khẩu có thể tự chứng nhận xuất xứ đối với lô hàng trị giá dưới 6.000 euro. Hình thức khai báo được thực hiện trên hóa đơn, phiếu giao hàng hoặc chứng từ thương mại khác theo mẫu lời văn quy định. Nhà xuất khẩu phải đăng tải chứng từ tự chứng nhận và các chứng từ liên quan lên hệ thống eCoSys trong vòng 3 ngày làm việc.

Đối với hàng nông nghiệp trong EVFTA, doanh nghiệp còn cần lưu ý quy định về nguồn gốc cây trồng và giới hạn trọng lượng nguyên liệu. Tài liệu nêu một số sản phẩm thuộc Chương 6, 7, 8, 9, 10, 12 và Nhóm 2401 được trồng hoặc thu hoạch trên lãnh thổ nước thành viên vẫn phải đối chiếu quy định liên quan nếu được trồng từ hạt, củ, thân rễ, cành giâm, cành ghép hoặc các bộ phận sống khác nhập khẩu từ nước không phải thành viên EVFTA.

Khi áp dụng giới hạn trọng lượng, doanh nghiệp cần đọc đúng cách diễn đạt trong quy tắc cụ thể mặt hàng để xác định phương pháp tính. Chỉ tính nguyên liệu không có xuất xứ; đồng thời có trường hợp phải kiểm tra riêng từng loại nguyên liệu theo giới hạn tương ứng và kiểm tra tổng trọng lượng kết hợp của các nhóm nguyên liệu được quy định.

Từ quy trình cấp C/O đến việc xác định tiêu chí xuất xứ, có thể thấy doanh nghiệp cần quan tâm đồng thời cả yêu cầu về thủ tục và bản chất quá trình sản xuất. Việc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, xác định đúng mẫu C/O, đối chiếu chính xác quy tắc xuất xứ và có chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu là những nội dung quan trọng để thực hiện thủ tục cấp C/O theo quy định.