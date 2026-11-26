Hoàn thiện hồ sơ thương nhân và hồ sơ đề nghị cấp C/O

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) là một trong những chứng từ quan trọng trong hoạt động xuất nhập khẩu. Để được cấp C/O, thương nhân cần thực hiện các bước theo quy trình, từ đăng ký hồ sơ thương nhân, chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp đến khai báo thông tin trên hệ thống và nhận kết quả. C/O ưu đãi giúp hàng hóa hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi theo các hiệp định thương mại tự do (FTA), còn C/O không ưu đãi chỉ xác nhận xuất xứ thông thường để phục vụ hải quan, thanh toán, thống kê hoặc phòng vệ thương mại.

Xuất nhập khẩu hàng hóa đang được hưởng ưu đãi lớn từ các FTA.

Theo Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất khẩu được cấp C/O ưu đãi theo các hiệp định thương mại tự do (FTA) đạt khoảng 95,06 tỷ USD, giảm 3,4% so với mức 98,42 tỷ USD năm 2024. Điểm sáng là tỷ lệ tận dụng C/O ưu đãi trong Hiệp định EVFTA. Kim ngạch dùng C/O mẫu EUR.1 tăng từ 18,13 tỷ USD năm 2024 lên 19,17 tỷ USD năm 2025, tăng khoảng 5,7%.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, bà Trần Thanh Bình, Trưởng phòng Xuất xứ hàng hóa, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho biết, quy trình đề nghị cấp C/O được triển khai trên cơ sở các quy định tại Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa và các thông tư hướng dẫn có liên quan.

Trước hết, thương nhân thực hiện đăng ký hồ sơ thương nhân theo Điều 13 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP. Thành phần hồ sơ gồm đăng ký mẫu chữ ký, con dấu của thương nhân; bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và danh mục cơ sở sản xuất.

Đây là bước đầu tiên trong quy trình đề nghị cấp C/O, nhằm cung cấp các thông tin cơ bản về thương nhân và cơ sở sản xuất. Sau khi thực hiện đăng ký hồ sơ thương nhân, doanh nghiệp tiếp tục chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp C/O cho hàng hóa xuất khẩu.

Theo Điều 15 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP và Điều 7 Thông tư số 05/2018/TT-BCT, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư số 44/2023/TT-BCT, hồ sơ đề nghị cấp C/O gồm: đơn đề nghị cấp C/O; C/O; tờ khai hải quan xuất khẩu; hóa đơn thương mại (Invoice); chứng từ vận tải; bảng kê khai nguyên liệu, phụ liệu sản xuất hàng hóa xuất khẩu; quy trình sản xuất; bản khai báo xuất xứ của nhà sản xuất và các chứng từ cần thiết khác.

Như vậy, hồ sơ đề nghị cấp C/O không chỉ bao gồm những chứng từ liên quan trực tiếp đến lô hàng xuất khẩu mà còn có các tài liệu về nguyên liệu đầu vào và quy trình sản xuất. Trong đó, bảng kê khai nguyên liệu, phụ liệu và bản khai báo xuất xứ của nhà sản xuất là những thành phần được nêu cụ thể trong hướng dẫn về hồ sơ.

Việc chuẩn bị đầy đủ các thành phần hồ sơ theo quy định là một khâu trong quy trình đề nghị cấp C/O. Trên cơ sở đó, thương nhân thực hiện khai báo thông tin và đề nghị cấp C/O theo quy định.

Khai báo trên eCoSys, đa dạng hình thức trả kết quả

Bà Trần Thanh Bình cho biết, sau khi hoàn thiện hồ sơ, thương nhân thực hiện khai báo theo Điều 16 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP. Việc khai báo được thực hiện trên Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử eCoSys tại địa chỉ ecosys.gov.vn hoặc co.moit.gov.vn.

C/O ưu đãi giúp thương nhân được hưởng lợi về thuế quan từ các FTA.

Đối với kết quả cấp C/O, ba hình thức trả kết quả hiện nay gồm: C/O điện tử, C/O dạng PDF và C/O bản giấy, tùy theo mẫu C/O. Việc xác định hình thức trả kết quả căn cứ vào mẫu C/O tương ứng.

Bên cạnh quy trình đăng ký, chuẩn bị hồ sơ và khai báo, việc triển khai Thông tư số 26/2026/TT-BCT từ ngày 1/8/2026 cũng được Cục Xuất nhập khẩu đề cập trong nội dung hướng dẫn về tổ chức cấp C/O.

Theo đó, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) thực hiện cấp 12 mẫu C/O, gồm: D, AI, AK, AJ, AANZ, RCEP, EUR.1, EUR.1 UK, CPTPP, EAV, VK và VJ. Các tổ chức cấp C/O tại địa phương cấp tất cả các mẫu C/O, trên cơ sở có văn bản chấp thuận.

Nhìn tổng thể, quy trình cấp C/O được trình bày qua ba khâu chính: đăng ký hồ sơ thương nhân; chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp C/O; khai báo trên hệ thống eCoSys và nhận kết quả. Cùng với đó, nội dung triển khai Thông tư số 26/2026/TT-BCT xác định các đầu mối cấp C/O và phạm vi mẫu C/O tương ứng. Việc nắm rõ từng bước, thành phần hồ sơ, địa chỉ khai báo và đầu mối thực hiện là cơ sở để thương nhân chủ động hơn khi đề nghị cấp C/O cho hàng hóa xuất khẩu.

Quy trình đề nghị cấp C/O gồm 3 khâu chính: (1) Đăng ký hồ sơ thương nhân với mẫu chữ ký, con dấu, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và danh mục cơ sở sản xuất; (2) Chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp C/O, gồm chứng từ xuất khẩu, tài liệu về nguyên liệu và quy trình sản xuất; (3) Khai báo trên hệ thống eCoSys tại ecosys.gov.vn hoặc co.moit.gov.vn và nhận kết quả dưới hình thức C/O điện tử, PDF hoặc bản giấy, tùy mẫu C/O.