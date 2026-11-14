Cấp Bằng 'Tổ quốc ghi công' đối với 6 liệt sĩ hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ

Ô nhiễm không khí tại Hà Nội, đặc biệt trong mùa Đông - Xuân, tiếp tục đặt ra yêu cầu cấp thiết về kiểm soát nguồn phát thải. Dù thành phố đã triển khai nhiều giải pháp, hiệu quả thực hiện, trách nhiệm của các chủ thể phát thải và công tác giám sát, xử lý vi phạm vẫn là những vấn đề cần được giải quyết để hướng tới quản lý thường xuyên, đồng bộ.